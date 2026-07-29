Jadon Sancho łączony z konkretnym klubem Premier League. Skrzydłowy ma kilka ofert

Tottenham Hotspur może sięgnąć po Jadona Sancho. Jak informuje "TEAMtalk", skrzydłowy trafił na listę życzeń londyńskiego klubu.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Tottenham Hotspur poważnie myśli o Jadonie Sancho

Tottenham Hotspur skupia się na kompletowaniu kadry przed startem nowego sezonu Premier League. Priorytetem pozostaje sprowadzenie Savinho z Manchesteru City, jednak cierpliwość działaczy zaczyna się kończyć. Jak informuje „TEAMtalk”, Spurs przekazali, że oczekuje odpowiedzi w sprawie transferu Brazylijczyka jeszcze przed najbliższym weekendem.

Savinho od wielu miesięcy pozostaje głównym celem transferowym Tottenhamu na lewe skrzydło. Już zimą londyńczycy byli blisko osiągnięcia porozumienia z 22-latkiem. Tottenham jest gotów przeznaczyć na transfer około 60 milionów funtów. W ostatnim czasie negocjacje wyraźnie jednak wyhamowały.

Dział skautingu Tottenhamu opracował listę kandydatów, którzy mogliby wzmocnić ofensywę zespołu. Wśród nazwisk znajduje się Jadon Sancho. To właśnie były skrzydłowy Manchesteru United wzbudza obecnie największe zainteresowanie londyńczyków.

26-latek jest wolnym zawodnikiem po wygaśnięciu kontraktu z Czerwonymi Diabłami. Skrzydłowy znajduje się również na radarze Fiorentiny, kilku zespołów z Saudi Pro League. Media ponownie łączą Anglika z Borussią Dortmund.

Najbliższe dni mogą okazać się kluczowe dla przyszłości zarówno Savinho, jak i Sancho. Jeśli Manchester City nie odpowie na ultimatum Tottenhamu, londyńczycy mają błyskawicznie skierować swoją uwagę na angielskiego skrzydłowego. Poprzednią kampanię Sancho spędził w barwach Aston Villi.