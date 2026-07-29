Górnik Zabrze stanął przed szansą napisania pięknej historii w rewanżu z Fenerbahce. Europejski wieczór przyniósł wszystko, czego oczekiwali kibice. Wielkie emocje, gorącą atmosferę, zwroty akcji i wiarę, która długo nie gasła.

fot. Łukasz Pawlik / Goal.pl Na zdjęciu: Górnik Zabrze - Fenerbahce

Górnik Zabrze znów poczuł smak europejskich pucharów

Górnik Zabrze przystępował do rewanżu z Fenerbahce z jednobramkową stratą, ale przede wszystkim z przekonaniem, że w piłce nożnej wiara często bywa równie ważna jak jakość. Śląski klub stworzył widowisko godne europejskiej nocy. Chociaż boiskowa rzeczywistość brutalnie przypominała, że marzenia trzeba najpierw wywalczyć z rywalem, który nie wybacza najmniejszych błędów.

14-krotny mistrz Polski od kilku tygodni żyje europejskim snem. Takim, który przez lata wydawał się odległy niczym wspomnienia o wielkich wieczorach z dawnych dekad. Powrót do pucharów po ośmiu latach nie był jedynie kolejnym meczem wpisanym do terminarza UEFA. To było wydarzenie, na które czekało całe miasto. Sprzedane bilety, kolejki przed stadionem, biało-niebiesko-czerwone barwy widoczne na każdym kroku i przekonanie, że nawet jeśli rywalem jest turecki gigant, to Arena Zabrze potrafi stworzyć atmosferę, której nie kupi się za żadne pieniądze.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Brzmi to może jak wyświechtany frazes, ale piłka nożna nigdy nie była wyłącznie rachunkiem ekonomicznym. Gdyby tak było, nikt nie przychodziłby na stadion wierzyć w sens rzeczy pozornie niemożliwych.

„Mimozami jesień się zaczyna…” – śpiewał kiedyś Czesław Niemen, a później kolejne pokolenia artystów przypominały, że w polskiej kulturze melancholia często idzie w parze z nadzieją. Tymczasem w Zabrzu nikt nie zamierzał urządzać wieczoru pełnego nostalgii. Tutaj od rana czuło się przekonanie, że historia lubi niespodzianki. Że skoro Fenerbahce od osiemnastu lat nie potrafiło przebić się do Ligi Mistrzów, to może właśnie na Śląsku dopisze kolejny rozdział swojej europejskiej frustracji.

Sytuacja pod stadionem Górnika na godzinę przed meczem z Fener 🔜



Wideo od @LukaPawlik 📹#GÓRFEN pic.twitter.com/al47KixrJx — Goal.pl (@goalpl) July 29, 2026

Do takiego klimatu nie trzeba było nikogo przekonywać.

Już noc poprzedzająca spotkanie pokazała, że emocje przekroczyły standardowy poziom pucharowej rywalizacji. Huk fajerwerków pod hotelem gości w Katowicach był sygnałem, że żadna ze stron nie zamierza oddać nawet najmniejszego psychologicznego pola. Jedni nazwą to elementem futbolowego folkloru, inni niepotrzebną przesadą. Jedno pozostaje faktem. Od pierwszych godzin środowego dnia było jasne, że to nie będzie zwykły mecz kwalifikacji.

Pejcz, uszkodzona brama i cofnięta akredytacja

Temperaturę podgrzał również turecki dziennikarz Ahmet Konanc. Zamiast opowiadać o piłce, znacznie chętniej wyszukiwał wszystko, co mogło uderzyć w wizerunek Górnika. Raz przeszkadzała mu uszkodzona brama, innym razem rzekomo uboga infrastruktura treningowa. Problem polegał na tym, że wystarczyło przejść kilkadziesiąt metrów dalej, aby zobaczyć rzeczywistość zupełnie inną od tej prezentowanej w mediach społecznościowych.

Internet kocha szybkie oceny. Prawda zdecydowanie mniej lubi pośpiech.

🇹🇷 Turecki dziennikarz Ahmet Konanc pojawił się w Zabrzu przed rewanżem Górnika z Fenerbahce i SKRYTYKOWAŁ KLUB Z POLSKI!



🗣 "To nie jest drużyna o bardzo silnej sytuacji finansowej. To obiekt treningowy Zabrze, mają tylko jedno boisko. Klamka od drzwi przed chwilą pękła, kiedy… pic.twitter.com/rUfa8TzCks — Transfery Piłkarskie (@Transfery_) July 29, 2026

Kulminacja przyszła jednak w dniu meczu. Pojawienie się na Arenie Zabrze z pejczem trudno było odebrać inaczej niż jako świadomą prowokację. Organizatorzy nie zamierzali przechodzić nad tym do porządku dziennego. Akredytacja została cofnięta, a dziennikarz zamiast z trybuny prasowej oglądał spotkanie poza stadionem. Trudno o bardziej wymowny finał historii, która od początku niewiele miała wspólnego z rzetelnym relacjonowaniem wydarzeń.

Na szczęście znacznie lepiej od internetowych przepychanek wyglądało to, co przygotował sam Górnik.

Piana party, koncerty i tysiące kibiców. Arena Zabrze żyła futbolem

Promenada wokół Areny Zabrze już na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem przypominała piłkarski festiwal. Muzyka, koncerty, strefy gastronomiczne, klubowe sklepy i atrakcje dla najmłodszych sprawiały, że rodziny pojawiały się pod stadionem długo przed rozpoczęciem spotkania. Szczególne zainteresowanie wzbudziło piana party, które w upalny dzień stało się jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc.

To właśnie w takich detalach buduje się europejskie doświadczenie kibica. Nie tylko 90 minut na murawie, ale cały dzień, który pozostawia wspomnienia niezależnie od końcowego wyniku.

Gdy z głośników wybrzmiały kibicowskie melodie w niecodziennych aranżacjach z wiolonczelą, stadion na moment wyciszył się przed eksplozją emocji. Kilka chwil później przyszły zimne ognie, race dymne i efektowna oprawa, która zamieniła stadion im. Ernesta Pohla w prawdziwy piłkarski teatr. Obie drużyny wychodziły na murawę w scenerii, której nie powstydziłyby się znacznie większe europejskie areny.

Tyle że widowisko na trybunach nie zawsze idzie w parze z idealnym scenariuszem na boisku.

Górnik rozpoczął spotkanie odważnie, nie sprawiając wrażenia zespołu sparaliżowanego rangą wydarzenia. Przez pierwsze minuty gospodarze próbowali narzucić własny rytm, ale wystarczył jeden moment nieuwagi, aby wszystko zaczęło się komplikować. Faul Lukasa Sadilka we własnym polu karnym był prezentem, z którego piłkarze Fenerbahce skorzystali bez najmniejszych skrupułów. Anderson Talisca z jedenastu metrów zachował zimną krew, a wraz z jego trafieniem zabrzańskie marzenia o odwróceniu losów dwumeczu wyraźnie się oddaliły.

Co najbardziej zapamiętasz z meczu Górnik – Fenerbahce? Atmosferę na Arenie Zabrze

Emocje na boisku

Oprawę i doping

Kontrowersje przed meczem Atmosferę na Arenie Zabrze

Emocje na boisku

Oprawę i doping

Kontrowersje przed meczem 0 Votes

Paradoks polegał jednak na tym, że właśnie wtedy Górnik pokazał charakter. Nie było opuszczonych głów ani panicznego wybijania piłki. Była konsekwencja, pressing i przekonanie, że dopóki sędzia nie zakończy spotkania, wszystko pozostaje możliwe. Mocny strzał Taofeeka Ismaaheela z rzutu wolnego zmusił Merta Gunoka do interwencji. Chwilę później swoich sił próbował Erik Prekop. 37-krotny reprezentant Turcji nie miał wielu okazji do odpoczynku, bo Zabrzanie coraz odważniej przesuwali grę pod jego pole karne.

Jedno trafienie rozpaliło marzenia kibiców

I wreszcie nadszedł moment, na który czekał cały stadion. Michal Sacek doprowadził do wyrównania w 12. minucie doliczonego czasu do pierwszej połowy, a Arena Zabrze eksplodowała. Nie była to zwykła radość po zdobytej bramce. Przez kilka minut znów wydawało się, że piłka nożna potrafi pisać scenariusze, których nie zaakceptowałby żaden producent filmowy jako zbyt mało wiarygodne. To właśnie dla takich chwil kibice wracają na stadion.

Nie dlatego, że zawsze kończą się sukcesem. Nie dlatego, że ulubiona drużyna zawsze wygrywa. Wracają, bo przez moment można uwierzyć, że niemożliwe naprawdę istnieje. Pierwsza połowa pokazała dwie twarze Górnika. Jedną, naiwną i kosztownie popełniającą błędy przeciwko przeciwnikowi tej klasy. Drugą, odważną, ambitną i gotową odpowiedzieć nawet wtedy, gdy większość obserwatorów zaczyna już spoglądać w kierunku końcowego gwizdka.

A właśnie taka postawa jest fundamentem, na którym buduje się drużyny zdolne wracać do europejskiej piłki nie na jeden sezon, lecz na dłużej. Druga połowa finalnie nie dała 14-krotnym mistrzom Polski upragnionego awansu do kolejnej fazy rozgrywek. Niemniej jedno już teraz można stwierdzić z pełnym przekonaniem. W środowy wieczór Górnik przypomniał, że europejskie puchary to nie tylko miejsce dla klubów z największymi budżetami. To także przestrzeń dla tych, którzy potrafią porwać własnych kibiców, stworzyć wyjątkową atmosferę i sprawić, że przez dziewięćdziesiąt minut całe miasto znów uwierzy w wielką piłkę.