Roony Bardghji blisko Premier League. Poważne zainteresowanie

22:01, 29. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Roony Bardghji znajduje się na wylocie z Barcelony. 20-letni skrzydłowy może zakotwiczyć w Brighton & Hove Albion - dowiedział się Ekrem Konur.

Roony Bardghji
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Roony Bardghji

Brighton & Hove Albion zabiega o Roony’ego Bardghjiego

Roony Bardghji niemal na pewno opuści Barcelonę podczas trwającego letniego okienka transferowego. 20-letni skrzydłowy nie otrzymywał zbyt wielu szans od Hansiego Flicka w poprzednim sezonie i zdaje sobie sprawę, że w nadchodzącej kampanii jego sytuacja mogłaby wyglądać podobnie. Dlatego zarówno sam zawodnik, jak i kataloński klub są otwarci na rozstanie jeszcze tego lata.

Młody prawy napastnik najprawdopodobniej uda się na wypożyczenie, choć definitywny transfer również nie jest wykluczony. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, ogromne zainteresowanie sprowadzeniem Bardghjiego wykazuje Brighton & Hove Albion. Mewy uważnie monitorują sytuację utalentowanego atakującego, a jego przeprowadzka do Premier League wydaje się bardzo realnym scenariuszem.

Bardghji trafił na Camp Nou niespełna rok temu i do tej pory rozegrał 28 spotkań w barwach Barcelony. W tym czasie zdobył dwie bramki oraz zanotował cztery asysty. Urodzony w Kuwejcie zawodnik wcześniej błyszczał w Kopenhadze, gdzie uchodził za jeden z największych talentów skandynawskiego futbolu. Jego kontrakt z mistrzem La Ligi obowiązuje do 2029 roku, a wartość rynkowa piłkarza wynosi około 15 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości