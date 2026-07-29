Roony Bardghji blisko Premier League. Poważne zainteresowanie

Roony Bardghji znajduje się na wylocie z Barcelony. 20-letni skrzydłowy może zakotwiczyć w Brighton & Hove Albion - dowiedział się Ekrem Konur.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Roony Bardghji

Brighton & Hove Albion zabiega o Roony’ego Bardghjiego

Roony Bardghji niemal na pewno opuści Barcelonę podczas trwającego letniego okienka transferowego. 20-letni skrzydłowy nie otrzymywał zbyt wielu szans od Hansiego Flicka w poprzednim sezonie i zdaje sobie sprawę, że w nadchodzącej kampanii jego sytuacja mogłaby wyglądać podobnie. Dlatego zarówno sam zawodnik, jak i kataloński klub są otwarci na rozstanie jeszcze tego lata.

Młody prawy napastnik najprawdopodobniej uda się na wypożyczenie, choć definitywny transfer również nie jest wykluczony. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, ogromne zainteresowanie sprowadzeniem Bardghjiego wykazuje Brighton & Hove Albion. Mewy uważnie monitorują sytuację utalentowanego atakującego, a jego przeprowadzka do Premier League wydaje się bardzo realnym scenariuszem.

Bardghji trafił na Camp Nou niespełna rok temu i do tej pory rozegrał 28 spotkań w barwach Barcelony. W tym czasie zdobył dwie bramki oraz zanotował cztery asysty. Urodzony w Kuwejcie zawodnik wcześniej błyszczał w Kopenhadze, gdzie uchodził za jeden z największych talentów skandynawskiego futbolu. Jego kontrakt z mistrzem La Ligi obowiązuje do 2029 roku, a wartość rynkowa piłkarza wynosi około 15 milionów euro.