Lech Poznań zawiódł w el. Ligi Mistrzów. Włodarczyk brutalnie ocenił polski futbol

Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po porażce z Aarhus. - Dziś polska piłka cały czas jest na poziomie Ligi Konferencji - skomentował Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Liga Mistrzów znów za daleko dla Polski. Tomasz Włodarczyk wskazał problem polskich klubów

Odpadnięcie Lecha Poznań z eliminacji Ligi Mistrzów wywołało sporo komentarzy dotyczących nie tylko samego występu mistrza Polski, ale również ogólnej kondycji krajowego futbolu. Po sensacyjnej porażce Kolejorza z Aarhus GF głos zabrał Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, który w mocnych słowach ocenił miejsce polskiej piłki na europejskiej mapie.

Lech przed rewanżem z duńskim zespołem znajdował się w bardzo komfortowej sytuacji. Poznaniacy wygrali pierwsze spotkanie (4:1) i wydawało się, że mają ogromne szanse na awans do kolejnej rundy eliminacji Champions League. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Aarhus odrobiło straty przy Bułgarskiej, a następnie okazało się lepsze w serii rzutów karnych.

– Jesteśmy właśnie w tej Lidze Konferencji – wiecznie ubrudzonymi Kopciuszkami, którzy dostali puchar trzeciej kategorii. I się z tego powodu cieszymy, bo nabijamy ranking. Według Opty mamy 11. ligę na świecie – przyznał Włodarczyk.

– Wszystko fajnie, tylko na mundialu nie gramy, za moment będzie dramat, jak kolejni piłkarze – w tym Lewandowski – skończą kariery. Do Ligi Mistrzów tracimy – jak widać – kilometry. Dziś polska piłka cały czas jest na poziomie Ligi Konferencji. I to jest smutne – dodał. Mistrzowie Polski teraz zagrają w el. Ligi Europy, gdzie zmierzą się z KI Klaksvik z Wysp Owczych.