Liverpool rozpoczął rozmowy z PSG. Na horyzoncie hitowy transfer

Liverpool rozpoczął negocjacje z PSG w sprawie pozyskania Bradleya Barcoli. 23-letni skrzydłowy jest zdecydowany na przeprowadzkę do Anglii - donosi Fabrizio Romano.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Bradley Barcola coraz bliżej Liverpoolu

Liverpool kontynuuje przebudowę składu podczas trwającego letniego okienka transferowego. Odejście Mohameda Salaha zmusiło angielskiego giganta do poszukiwania nowego lidera ofensywy. Tego lata na Anfield Road trafił już Victor Munoz, jednak włodarze potęgi z Merseyside nie zamierzają na tym poprzestać. Priorytetem władz potentata z Premier League pozostaje sprowadzenie skrzydłowego z najwyższej światowej półki.

Głównym celem transferowym Liverpoolu jest Bradley Barcola. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, angielski klub rozpoczął już rozmowy z Paris Saint-Germain w sprawie pozyskania 23-letniego Francuza.

Na razie nie złożono jeszcze oficjalnej oferty, ale między stronami trwają wstępne negocjacje. Co istotne, uzgodnienie warunków kontraktu indywidualnego z zawodnikiem nie powinno stanowić większego problemu.

Barcola trafił do PSG latem 2023 roku z Olympique’u Lyon i szybko stał się jednym z kluczowych piłkarzy zespołu Les Parisiens. W poprzednim sezonie rozegrał 49 spotkań, zdobył 13 bramek oraz zanotował 7 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na około 70 milionów euro, choć paryżanie mogą oczekiwać za swoją gwiazdę kwoty przekraczającej 100 milionów euro.