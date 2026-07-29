Liverpool rusza po wielki talent. Pomocnik błysnął na mundialu

Liverpool rozpoczął rozmowy z otoczeniem Gilberto Mory z Club Tijuana - podaje serwis "TEAMtalk". 17-latek zwrócił na siebie uwagę podczas tegorocznych mistrzostw świata rozgrywanych w Ameryce Północnej.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Gilberto Mora na celowniku Liverpoolu

Liverpool dołączył do wyścigu o jednego z najbardziej obiecujących pomocników na świecie. Jak wynika z najnowszych doniesień „TEAMtalk”, angielski klub nawiązał kontakt z przedstawicielami Gilberto Mory, który w ostatnich miesiącach wyrósł na jeden z najgorętszych talentów futbolu. Na ten moment The Reds nie wysłali oferty za piłkarza, którego wartość wynosi około 25 mln euro.

17-letni napastnik Club Tijuana zachwycił podczas mistrzostw świata 2026, gdzie reprezentował Meksyk i mimo bardzo młodego wieku zaprezentował ogromną dojrzałość. Jego spokój w grze, wysoki poziom techniczny oraz świetna wizja boiska sprawiły, że zainteresowanie jego osobą znacząco wzrosło.

Mora ukończy 18 lat w październiku. Do tego czasu obowiązują przepisy FIFA, które uniemożliwiają transfer zawodnika do Europy przed osiągnięciem pełnoletności. Oznacza to, że Club Tijuana może być spokojny o zatrzymanie swojego największego talentu przynajmniej do końca roku.

Kontrakt Meksykanina obowiązuje do czerwca 2029 roku. Klub przygotował również specjalną strukturę klauzuli odstępnego, która ma zabezpieczyć przyszłość Mory. Wielki talent wzbudza ogromne zainteresowanie również w Hiszpanii. Pomocnik znajduje się na liście życzeń Realu Madryt oraz FC Barcelony. Mora miał wcześniej podkreślać swój podziw dla Królewskich oraz chęć gry u boku największych gwiazd.