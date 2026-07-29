Leon Goretzka zaoferowany hiszpańskiemu gigantowi. To byłby transferowy hit

Leon Goretzka pożegnał się już z Bayernem Monachium. Jak poinformował Matteo Moretto, niemiecki pomocnik został zaoferowany Barcelonie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

FC Barcelona dostała propozycję transferu. Leon Goretzka łączony z gigantem

Leon Goretzka po zakończeniu ubiegłego sezonu rozstał się Bayernem Monachium. Jak poinformował Matteo Moretto, przedstawiciele niemieckiego pomocnika skontaktowali się już z FC Barceloną i zaoferowali usługi 31-letniego pomocnika. Niemiec jest zainteresowany dołączeniem do zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka.

Barcelona szuka wzmocnień w środku pola po poważnej kontuzji Frenkiego de Jonga. Holender doznał urazu podczas mistrzostw świata i według wstępnych prognoz może pauzować nawet około czterech miesięcy. To sprawiło, że Flick zwrócił uwagę działaczy na sprowadzenie środkowego pomocnika.

Jednym z argumentów przemawiających za transferem Goretzki do Dumy Katalonii jest znajomość z niemieckim szkoleniowcem. Obaj współpracowali już w bawarskim gigancie. Dobra relacja sprawiły, że w ostatnich miesiącach pojawiały się informacje łączące Goretzkę z katalońskim klubem.

W minionych rozgrywkach Goretzka rozegrał ponad 2300 minut w 48 spotkaniach. W barwach Bayernu uzbierał 312 meczów, w których zdobył 51 bramek. Jego doświadczenie, warunki fizyczne i umiejętność gry w obu fazach boiska sprawiają, że nadal może być atrakcyjną opcją dla wielu klubów. 73-krotny reprezentant kraju w przeszłości reprezentował barwy Vfl Bochum, a także Schalke 04 Gelsenkirchen.