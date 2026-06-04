Znany klub walczy o Ziółkowskiego. Roma wkrótce się ugnie

Jan Ziółkowski jest coraz bliżej przenosin do Nottingham Forest. Według informacji przekazanych przez "La Gazzetta dello Sport" sprawa porozumienia nie jest specjalnie skomplikowana.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Nottingham Forest coraz bliżej transferu Ziółkowskiego

Jan Ziółkowski latem 2025 roku przeniósł się z Legii Warszawa do AS Romy. I choć ten ruch na samym początku wydawał się bardzo sensownym i pozytywnym, to jednak z czasem Polak przestał regularnie otrzymywać swoje szanse. Dlatego też koniec końców pierwszy sezon w stolicy Włoch okazał się średnio udany i jest to eufemistyczne określenie. Teraz jednak może dojść do przełomu.

Od jakiegoś czasu media informują jednoznacznie, że Jan Ziółkowski opuści klub. Chodzi bowiem o zainteresowanie kluby z Anglii. Według wieści przekazanych przez serwis „La Gazzetta dello Sport”, Nottingham Forest jest coraz bliżej pozyskania Polaka. Rozbieżności są coraz mniejsze: Wyspiarze proponują 15 milionów euro, zaś Włosi chcą 20 milionów euro. Poza tym jednak problemem nie będzie pensja zawodnika. Media z Wiecznego Miasta właściwie wprost przekonują, że Nottingham Forest nie będzie mieć problemów z sfinalizowaniem transferu popularnego „Ziółka”.

Jan Ziółkowski w minionym sezonie rozegrał w sumie 32 mecze, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia środkowego obrońcę na 12 milionów euro. Trzykrotny reprezentant Polski ma ważną umowę z klubem z Wiecznego Miasta do końca czerwca 2030 roku.

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