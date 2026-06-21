Udany mundial i przenosiny do Premier League? Japoński bramkarz rozchwytywany

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zion Suzuki

Zion Suzuki na radarach Aston Villi oraz Leeds United

Zion Suzuki błyszczy w barwach reprezentacji Japonii podczas trwających mistrzostw świata. Drużyna z Kraju Kwitnącej Wiśni zgromadziła dotychczas cztery punkty, remisując 2:2 z Holandią oraz pokonując Tunezję aż 4:0. Dzięki tym wynikom Japończycy zajmują drugie miejsce w tabeli grupy F i są na dobrej drodze do awansu do fazy pucharowej. Jednym z najważniejszych zawodników zespołu Niebieskich Samurajów jest właśnie Suzuki, którego pewna gra między słupkami nie przechodzi niezauważona. Niewykluczone, że świetne występy golkipera Parmy Calcio na mundialu zaowocują transferem do silniejszego klubu już tego lata.

W ostatnich tygodniach media informowały o zainteresowaniu jego osobą ze strony Bayernu Monachium. Teraz, jak przekazał Gianluigi Longari, do walki o podpis 23-letniego bramkarza dołączyły również dwie drużyny z Premier League – Aston Villa oraz Leeds United. Oba zespoły poszukują wzmocnień między słupkami i uważnie obserwują rozwój sytuacji wokół 26-krotnego reprezentanta Japonii. Według doniesień sprowadzenie perspektywicznego golkipera wiązałoby się z wydatkiem na poziomie około 40 milionów euro.

Zion Suzuki występuje w wyżej wspomnianej Parmie od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Ennio Tardini za mniej więcej 8 milionów euro z belgijskiego VV Sint-Truiden. W przeszłości był także łączony z Interem Mediolan, Arsenalem oraz Chelsea. W minionym sezonie mierzący 190 centymetrów bramkarz rozegrał 22 spotkania, stracił 30 bramek i zachował sześć czystych kont. Jego kontrakt z włoskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co daje Parmie mocną pozycję negocjacyjną.

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