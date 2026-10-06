Barcelona reaguje na problemy Raphinhi. Flick podjął ważną decyzję

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

FC Barcelona ma problem przed Getafe

Raphinha w ostatnich dniach nie miał spokojnego czasu. Kapitan FC Barcelony przedwcześnie opuścił zgrupowanie reprezentacji Brazylii, zgłaszając ból prawego uda. W klubie szybko pojawiła się obawa, że problem może wykluczyć go z najbliższych spotkań, jednak przeprowadzone badania przyniosły uspokajające informacje. Nie wykazały poważnego urazu. W związku z tym zawodnik znalazł się w kadrze na sobotnie starcie.

Mimo dobrych wyników badań Hansi Flick nie zamierza od razu rzucać swojej gwiazdy na głęboką wodę. Według katalońskiego „Sportu” niemiecki szkoleniowiec skłania się ku temu, aby Raphinha nie znalazł się w podstawowej jedenastce na spotkanie z Getafe. Brazylijczyk może natomiast pojawić się na murawie w drugiej części gry, jeśli przebieg meczu będzie tego wymagał.

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Decyzja Flicka oznaczałaby ostrożne podejście do zawodnika, który w tym sezonie jest jednym z najważniejszych punktów zespołu. Raphinha świetnie odnalazł się w roli środkowego napastnika i imponuje skutecznością. W ośmiu rozegranych spotkaniach zdobył aż 14 bramek oraz zanotował trzy asysty. Jego dyspozycja sprawia, że każda jego absencja Brazylijczyka jest dla Barcelony istotnym osłabieniem.

Klub z Camp Nou nie chce jednak ryzykować zdrowiem swojego kapitana na początku sezonu. Skoro badania nie wykazały poważnych komplikacji, Raphinha pozostaje do dyspozycji Flicka, ale wszystko wskazuje na to, że trener będzie rozsądnie zarządzał minutami gry dla piłkarza. Ostateczna decyzja dotycząca jego występu od pierwszej minuty ma zapaść przed sobotnim spotkaniem z Getafe.