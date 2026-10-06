Alisson może pożegnać Liverpool? Romano wyjaśnił sytuację

fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Alisson Becker

Liverpool milczy w sprawie Alissona

Alisson od lat jest jednym z najważniejszych zawodników Liverpoolu, ale jego sytuacja kontraktowa zaczyna budzić pytania. Jak przekazał Fabrizio Romano na swoim kanale na platformie X, klub nie prowadzi obecnie żadnych aktywnych negocjacji z 33-letnim bramkarzem w sprawie kolejnej umowy.

Liverpool wcześniej zdecydował się zatrzymać Brazylijczyka na dłużej, korzystając z opcji przedłużenia jego kontraktu. Obecna umowa obowiązuje do lata 2027 roku. To właśnie wtedy może pojawić się kluczowy moment dla dalszej przyszłości golkipera na Anfield. Znany dziennikarz zaznacza, że sytuacja może jeszcze ulec zmianie.

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Alisson wciąż pozostaje numerem jeden między słupkami Liverpoolu, mimo że w kadrze znajduje się również Giorgi Mamardashvili. Brazylijczyk trafił do angielskiego klubu z Romy w 2018 roku i szybko stał się jednym z filarów zespołu. Zawodnik z Liverpoolem sięgnął między innymi po mistrzostwo Premier League, a także triumfował w Lidze Mistrzów.

Wcześniej usługami Alissona interesował się Juventus, jednak Liverpool nie zdecydował się wówczas na rozstanie ze swoim podstawowym bramkarzem. Brak nowych rozmów kontraktowych sprawia jednak, że jego dalsza przygoda na Anfield nie jest przesądzona. Najbliższe miesiące mogą pokazać, czy klub zdecyduje się na kolejny krok w sprawie przyszłości Brazylijczyka.