Prezes La Ligi ostro o Realu Madryt. Tego mu nie oszczędził

Real Madryt znalazł się na celowniku Javiera Tebasa. Prezes La Ligi nazwał klub "najbardziej buntowniczym" w Hiszpanii, napisał profil Madrid Xtra, powołujący się na dziennik "AS".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Javier Tebas

Javier Tebas nie gryzł się w język

Real Madryt od lat pozostaje w centrum sporów dotyczących funkcjonowania hiszpańskiej piłki. Tym razem głos w sprawie klubu zabrał Javier Tebas. Szef La Liga w rozmowie przytoczonej przez dziennik „AS” nie szczędził mocnych słów pod adresem władz Los Blancos. Jego zdaniem sposób postrzegania piłki nożnej przez madryckich działaczy znacząco różni się od jego własnego.

– Najbardziej buntowniczą drużyną w Hiszpanii jest Real Madryt, ponieważ jej liderzy rozumieją piłkę nożną w sposób, w jaki ja jej nie rozumiem – stwierdził Tebas, którego słowa przytoczył profil Madrid Xtra na platformie X, powołujący się na dziennik „AS”.

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Wypowiedź prezesa La Liga wpisuje się w szersze napięcia pomiędzy szefem rozgrywek a Realem. W ostatnich latach przedmiotem sporów były między innymi kwestie finansowe, podział przychodów z praw telewizyjnych oraz projekty dotyczące przyszłości La liga. Po stronie klubu za najważniejsze decyzje odpowiada prezydent Florentino Perez.

Na boisku Real pozostaje natomiast w grze o czołowe pozycje w lidze hiszpańskiej. Zespół Jose Mourinho po siedmiu kolejkach ma 15 punktów, a jego bilans to pięć zwycięstw i dwie porażki. Los Blancos tracą sześć oczek do prowadzącej FC Barcelony, która rozpoczęła sezon w świetnym stylu.

Królewscy w najbliższy weekend wrócą do ligowego grania. Zmierzą się w roli gospodarza z Villarreal. Mecz ósmej kolejka La Liga odbędzie się w sobotę 10 października o godzinie 21:00.