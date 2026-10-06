Zieliński stanął za Urbanem. Tak mówi o przyszłości selekcjonera

Jan Urban znalazł się pod presją po porażce z Bośnią i Hercegowiną. Piotr Zieliński w rozmowie z TVP Sport jasno zabrał głos w sprawie przyszłości selekcjonera.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zielinski

Piotr Zieliński reaguje na zamieszanie wokół Urbana

Jan Urban w roli selekcjonera reprezentacji Polski po czterech spotkaniach Ligi Narodów ma na koncie zaledwie cztery punkty. Biało-czerwoni w teorii mieli walczyć o powrót do Dywizji A. Zamiast tego polska druzyna musi teraz spoglądać w dół tabeli i martwić się o utrzymanie w Dywizji B. Ostatnia porażka z Bośnią i Hercegowiną (0:1) dodatkowo zwiększyła presję wokół selekcjonera.

Zupełnie innego scenariusza życzy sobie Piotr Zieliński. Kapitan reprezentacji Polski w poniedziałkowym spotkaniu nie ukrywał, że chciałby dalszej współpracy z Urbanem. – My piłkarze i trener jesteśmy razem. Nie chciałbym, aby doszło do takiej sytuacji. Wierzę, że będziemy kontynuować współpracę, bo jest fachowcem i to my na boisku musimy potrafić zdobywać punkty – powiedział pomocnik Interu Mediolan w rozmowie z TVP Sport.

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Zieliński doskonale zdaje sobie jednak sprawę, że słabe wyniki uderzają również w pozycję selekcjonera. – My, będąc na boisku, musimy mieć w głowach, że takimi rezultatami nie pomagamy selekcjonerowi i po nich na pewno będzie gorąco, pojawią się spekulacje, wątpliwości, ale nie chciałbym, żeby coś takiego miało miejsce – dodał reprezentant Polski.

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Pomocnik Interu nie zamierza jeszcze składać broni. – Widzę potencjał, ale brakuje nam zwycięstw. Pod tym względem zawiedliśmy. Po czterech meczach chcieliśmy mieć komplet, a mamy cztery punkty. Pozostaje nam czekać na listopad i wygrać oba spotkania. Nie wszystjko zalezy już tylko od nas – podsumował Zieliński.

W listopadzie Polska zmierzy się ze Szwecją oraz Rumunią. Wciąż nie wiadomo jednak, czy do tych meczów przystąpi z aktualnym selekcjonerem na ławce.