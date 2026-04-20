Zagłębie otworzyło nowy rozdział. Oficjalnie nowy trener w klubie

Tomasz Łuczywek przejął stery nad Zagłębiem

Tomasz Łuczywek wraca do klubu, z którym związany jest od lat. Nie tylko jako piłkarz, trener, ale wychowanek. Po podpisaniu kontraktu do końca czerwca 2028 roku nowy szkoleniowiec Zagłębia Sosnowiec jeszcze tego samego dnia poprowadził pierwsze zajęcia, przekazano w oficjalnej wiadomości opublikowanej przez biuro prasowe klubu. To jego trzecie podejście do roli pierwszego trenera Trójkolorowych. Chociaż wcześniejsze epizody miały charakter tymczasowy.

– Wracam do miejsca, gdzie się wychowałem i zdobywałem doświadczenie – podkreślił Łuczywek cytowany przez oficjalną stronę internetową Zagłębia. Jak zaznacza, przed nim nie tylko praca z drużyną, ale też budowa sztabu. Chce również dawać szansę osobom związanym z klubem, tak jak on sam kiedyś ją otrzymał.

Nowy trener Sosnowiczan większość kariery piłkarskiej spędził w Zagłębiu. Po odejściu w 2005 roku grał krótko w GKS-ie Bełchatów, następnie w Górniku Zabrze i Hetmanie Zamość, by wrócić do Sosnowca, gdzie zakończył karierę w sezonie 2011/2012.

Pierwsze doświadczenia trenerskie zdobywał już w trakcie gry. Odpowiednio w 2010 i 2016 roku tymczasowo prowadził Zagłębie jako pierwszy trener, a także kilkukrotnie pracował jako asystent. W ostatnich latach był współpracownikiem Jacka Magiery w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław, sięgając m.in. po mistrzostwo Polski i wicemistrzostwo kraju oraz uczestnicząc w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Ekipa z Sosnowca aktualnie plasuje się na 15. pozycji w tabeli Betclic 2. Ligi. Zagłębie obecnie ma na swoim koncie 30 punktów, tracąc sześć oczek do bezpiecznego Rekordu Bielsko-Biała. Swój najbliższy mecz Sosnowiczanie rozegrają już w najbliższy piątek, mierząc się na wyjeździe z Podbeskidziem.