Wisła Kraków – Śląsk Wrocław: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (18.09.2026)

Wisła Kraków w piątkowy wieczór podejmie Śląsk Wrocław w spotkaniu dziewiątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź, gdzie oglądać mecz na żywo w telewizji i internecie.

fot. Grzegorz Wajda / Alamy Na zdjęciu: Marcel Łubik

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Wisła Kraków – Śląsk Wrocław: gdzie oglądać na żywo?

Wisła Kraków i Śląsk Wrocław zmierzą się ze sobą w piątek 18 września w ramach dziewiątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:30.

Obie drużyny wróciły w tym sezonie do najwyższej klasy rozgrywkowej. Po ośmiu kolejkach zdecydowanie lepiej prezentuje się Wisła, która zgromadziła 14 punktów i zajmuje miejsce w górnej części tabeli. Śląsk ma na koncie sześć oczek i plasuje się w dolnych rejonach klasyfikacji.

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w sierpniu minionego roku. Wówczas lepsi byli Krakowianie (5:0). Obie drużyny miały grać też ze sobą w marcu tego roku, ale finalnie Wisła nie pojechała do Wrocławia i gospodarze wygrali walkowerem (3:0).

Wisła Kraków – Śląsk Wrocław: transmisja na żywo za darmo

Wisła Kraków przystąpi do rywalizacji po zwycięstwie w poprzedniej kolejce, natomiast Śląsk Wrocław będzie chciał przerwać serię dwóch ligowych porażek. Wrocławianie przegrali ostatnio z Koroną Kielce (1:2), a wcześniej ulegli Jagiellonii Białystok (1:2).

Krakowianie po ośmiu spotkaniach mają na koncie cztery zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki. Śląsk wygrał tylko jedno spotkanie, trzy razy zremisował i czterokrotnie schodził z boiska pokonany.

Piątkowe spotkanie zapowiada się zatem jako ważne starcie dwóch beniaminków, którzy po powrocie do PKO BP Ekstraklasy znajdują się obecnie na dwóch różnych biegunach tabeli.

Wisła Kraków – Śląsk Wrocław: transmisja w tv

Transmisja telewizyjna meczu Wisła Kraków – Śląsk Wrocław będzie dostępna na kilku antenach CANAL+. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30.

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Mecz skomentują Marcin Rosłoń i Michał Trela. Ich udział w transmisji potwierdza również aktualny plan sportowych transmisji telewizyjnych.

Wisła Kraków – Śląsk Wrocław: transmisja online

Fani, którzy nie będą mieli dostępu do telewizora, mogą śledzić spotkanie przez internet. Transmisja online będzie dostępna w serwisie streamingowym CANAL+ w ramach odpowiedniego pakietu. Początek meczu zaplanowano na godzinę 20:30, natomiast transmisja przedmeczowa może rozpocząć się kilka minut wcześniej.

Gdzie oglądać mecz Wisła Kraków – Śląsk Wrocław? Spotkanie Wisła Kraków – Śląsk Wrocław będzie można obejrzeć w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4 oraz CANAL+ 4K. Spotkanie będzie również dostępne online w serwisie streamingowym CANAL+. Kiedy odbędzie spotkanie Wisła Kraków – Śląsk Wrocław? Mecz dziewiątej kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek 18 września 2026 roku. Pierwszy gwizdek na Synerise Arena Kraków zabrzmi o godzinie 20:30.

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