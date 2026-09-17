Julian Alvarez przed ważną decyzją. To może zmienić jego przyszłość

Julian Alvarez może wkrótce zmienić swojego agenta. Gonzalo Palafox na X przekazał, że napastnik Atletico Madryt rozważa zakończenie współpracy z Fernando Hidalgo.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Niespodziewany ruch Juliana Alvareza

Julian Alvarez ma za sobą wyjątkowo burzliwe miesiące. Latem jego przyszłość była jednym z szerzej komentowanych tematów na rynku transferowym, a wśród klubów zainteresowanych Argentyńczykiem wymieniano między innymi FC Barcelonę. Ostatecznie 26-latek pozostał jednak w Madrycie.

Teraz uwaga skupia się na jego otoczeniu. Gonzalo Palafox na X poinformował, że Julian Alvarez po raz pierwszy poważnie bierze pod uwagę rozstanie z dotychczasowym agentem Fernando Hidalgo. Na tym etapie nie ma jednak potwierdzenia, że decyzja została już podjęta.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według informacji dziennikarza w sprawie przyszłej reprezentacji zawodnika miały pojawić się również kontakty z agencją The Elegant Game. Firmę założył były reprezentant Argentyny Javier Pastore, a wśród jej klientów znajduje się między innymi Enzo Fernandez z Manchesteru City. Ewentualna zmiana agenta oznaczałaby zmianę w otoczeniu napastnika.

Na razie nie wiadomo, czy ruch rzeczywiście dojdzie do skutku. Julian Alvarez pozostaje związany z Atletico Madryt, a jego nazwisko może ponownie pojawić się w transferowych dyskusjach przed kolejnym oknem. Tym razem uwaga może jednak dotyczyć nie tylko jego przyszłości klubowej, ale również osoby, która będzie odpowiadała za jego interesy na rynku.

Argentyński napastnik broni barw ekipy z Metropolitano od 2024 roku. Aktualnie rynkowa wartość zawodnika wynosi 120 milionów euro.