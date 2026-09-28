Żukowski zastąpił Lewandowskiego. Tak ocenił go Urban

00:02, 29. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Mateusz Żukowski zadebiutował w wyjściowym składzie reprezentacji Polski. Zastąpił w nim Roberta Lewandowskiego. Na konferencji prasowej jego występ ocenił selekcjoner Jan Urban.

Mateusz Żukowski
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Urban ocenił występ Żukowskiego przeciwko Szwecji

Reprezentacja Polski przegrała ze Szwecją, choć wynik nie do końca odzwierciedla przebieg meczu. Jan Urban, wybierając skład na to spotkanie, dokonał aż pięciu zmian. Jedną z nich było posadzenie na ławce rezerwowych Roberta Lewandowskiego. Jego miejsce zajął Mateusz Żukowski, dla którego był to debiut w wyjściowej jedenastce. Selekcjoner na konferencji prasowej podsumował występ napastnika Magdeburga.

Starał się i to mocno. Wydaje mi się, że jest na takim etapie poznawania, jak to w reprezentacji wygląda, jakie zachowania są potrzebne, żeby absorbować linię obrony przeciwnika. Miał dobry przykład, jak utrzymać się przy piłce, jeśli patrzył na Gyokeresa – powiedział Jan Urban.

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Moim zdaniem zagrał normalne spotkanie, gdzie nie miał, nie wiadomo jakich sytuacji. Fajnie wycofał piłkę na początku meczu do Piotra Zielińskiego, który oddał strzał. Zbiera doświadczenie takimi spotkaniami – podsumował selekcjoner reprezentacji Polski.

Dla Żukowskiego był to trzeci mecz z orzełkiem na piersi. W kadrze debiutował w czerwcu podczas towarzyskiego spotkania z Ukrainą. Wystąpił także kilka minut w starciu z Bośnią i Hercegowiną. Jak dotąd nie strzelił jeszcze bramki w narodowych barwach. Kolejną okazję może mieć w piątek, gdy Biało-Czerwoni zmierza się na PGE Narodowym z reprezentacją Rumunii. Później czeka ich jeszcze jedno spotkanie z Bośnią i Hercegowiną.

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