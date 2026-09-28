Puchacz wskazał przyczynę porażki. Ten element szwankował

Reprezentacja Polski znowu przegrała ze Szwecją. Tym razem w Lidze Narodów (1:3). Po spotkaniu Tymoteusz Puchacz w rozmowie z TVP Sport wskazał, co nie zagrało w grze Biało-Czerwonych.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Brak koncentracji przy SFG przyczyną porażki ze Szwecją

Reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe ze Szwecją (1:3). Momentami gra Biało-Czerwonych wyglądała dużo lepiej niż kilka dni temu przeciwko Bośni i Hercegowinie. Niemniej jednak nie wystarczyło to do tego, żeby wywieźć ze Sztokholmu przynajmniej jeden punkt.

Na gorąco po spotkaniu w rozmowie z TVP Sport porażkę ze Szwecją skomentował Tymoteusz Puchacz. Według reprezentanta Polski straconych bramek można było uniknąć. Zauważył, że szwankowała w naszej grze koncentracja przy stałych fragmentach gry w obronie.

– Tych bramek po stałych fragmentach można było się ustrzec. Ale to jest takie gadanie. My musimy wygrywać mecze, bo mamy jakość. To widać, że potrafimy grać w piłkę. Trzeba wygrywać, a nie cieszyć się, że mamy dobre fragmenty. Musimy się wystrzegać takich błędów. Szacunek dla kibiców, którzy w trakcie meczu i po porażce kibicowali i czuliśmy ich wsparcie. To na pewno buduje, że masz wsparcie mimo tego, że przegraliśmy. Zaraz znowu mamy mecz i musimy podnieść się jak najszybciej – mówił Tymoteusz Puchacz w rozmowie z TVP Sport.

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– Na pewno szwankowała koncentracja przy stałych fragmentach. Zamiast my ich karcić po stałych fragmentach, to oni to zrobili i wygrali mecz – ocenił reprezentant Polski.

Dla Puchacza było to pierwsze spotkanie z orzełkiem na piersi od listopada 2024 roku. Piłkarz Sabah Baku pokazał się z dobrej strony w grze ofensywnej, ale do jego postawy w obronie można mieć duże zastrzeżenia.