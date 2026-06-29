Liverpool oddala się od transferu Yana Diomande. Jak się okazuje, The Reds mają na oku inną opcję z Bundesligi. Na ich celowniku znajduje się Said El Mala z FC Koln - informuje Nicolo Schira.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Said El Mala wzbudza zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool marzył o pozyskaniu Yana Diomande. Transfer Iworyjczyka jednak się oddalił. Piłkarz RB Lipska woli bowiem przenieść się do Realu Madryt. The Reds zaczęli rozglądać się za inną opcją i znaleźli kandydata w Bundeslidze. Nicolo Schira poinformował, że w kręgu zainteresowań angielskiego giganta znalazł się Said El Mala, który na co dzień reprezentuje barwy FC Koln.

Jeszcze nie tak dawno klubowy kolega Jakuba Kamińskiego był obserwowany przez czołowe kluby Europy. Temat utalentowanego Niemca ucichł, co może właśnie wykorzystać Liverpool. Na ten moment zespół z Anfield Road wykazuje jedynie zainteresowanie 19-latkiem. Jednak wkrótce sytuacja może nabrać tempa.

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Kontrakt Saida El Mali z FC Koln obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Niemiecki klub może zatem zarobić ogromne pieniądze na odejściu swojej gwiazdy. Jeszcze nie tak dawno mówiło się, że 19-latek jest wyceniany na około 50 milionów euro. Jeśli Liverpool finalnie zdecyduje się pozyskać tego zawodnika, to będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela.

Said El Mala w minionym sezonie rozegrał 36 spotkań w koszulce FC Koln. Młodzieżowy reprezentant Niemiec zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 13 trafień, a także zaliczył pięć asyst.