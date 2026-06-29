Harry Kane ma być blisko nowej umowy z Bayernem Monachium mimo zainteresowania FC Barcelony. Anglik jest kluczową postacią projektu mistrzów Niemiec, przekonuje "The Athletic".

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane podjął decyzję? Barcelona bez szans w walce o gwiazdę

Harry Kane według informacji podawanych przez „The Athletic”, jest coraz bliżej podjęcia decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Angielski napastnik ma być gotowy na podpisanie nowego, długoterminowego kontraktu z niemieckim klubem. Mimo że w ostatnim czasie jego sytuację uważnie monitorowała FC Barcelona.

Mistrzowie Hiszpanii mieli nawiązać kontakt z przedstawicielami kapitana reprezentacji Anglii, sprawdzając możliwość potencjalnego transferu. Jak jednak podkreśla źródło, sygnały płynące z otoczenia zawodnika są jednoznaczne. Kane czuje się w Bayernie Monachium bardzo dobrze i nie planuje zmiany otoczenia.

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Obecna umowa 32-letniego napastnika obowiązuje do 2027 roku, jednak niemiecki klub jest przekonany, że po zakończeniu MŚ 2026 rozmowy o jej przedłużeniu zostaną sfinalizowane. Bawarczycy widzą w Angliku fundament projektu sportowego i jedną z kluczowych postaci ofensywy na kolejne lata.

Zainteresowanie Barcelony nie jest przypadkowe. Kane zakończył ostatni sezon z imponującym dorobkiem 61 bramek i siedmiu asyst w 51 występach we wszystkich rozgrywkach. Mimo tak spektakularnych liczb zawodnik nie zdecydował się wcześniej na aktywowanie klauzuli odejścia, sygnalizując przywiązanie do Bayernu.

Były snajper Tottenhamu utrzymuje również wysoką formę podczas trwającegoi mundialu. Drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela przygotowuje się do starcia 1/16 finału, w którym zmierzy się z DR Konga, a Kane ponownie ma pełnić rolę lidera ofensywy.