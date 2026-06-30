Nagelsmann reaguje po blamażu. Jest decyzja o przyszłości!

03:05, 30. czerwca 2026 04:01, 30. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  DFB

Niemcy ponieśli sensacyjną porażkę z Paragwajem i pożegnali się z Mistrzostwami Świata 2026 już w 1/16 finału. Po meczu Julian Nagelsmann nie krył rozczarowania.

Julian Nagelsmann (Niemcy - Paragwaj)
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dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann (Niemcy - Paragwaj)

Niemcy – Paragwaj: Nagelsmann już zdecydyował

Paragwaj objął prowadzenie tuż przed przerwą – w 42. minnucie Julio Enciso skorzystał z podania Matiasa Galarzy. Niemcy wyrównali w 54. minucie za sprawą wrzutki Floriana Wirtza i celnej główki Kaia Havertza. O losach tego spotkania zadecydowały dopiero rzuty karne, które lepiej wykonywali podopieczni Gustavo Alfaro. Julian Nagelsmann nie miał prawa być zadowolony z takiego rozstrzygnięcia.

– Jestem gotowy i chciałbym przygotować się do mistrzostw Europy oraz Ligi Narodów. Jeśli nie jestem już potrzebny, to musimy o tym porozmawiać – przyznał na konferencji prasowej selekcjoner Die Mannschaft, którego kontrakt obowiązuje aż do 31 lipca 2028 roku.

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– Po prostu zbyt długo nam zajęło rozkręcenie gry na skrzydłach. W miarę upływu meczu próbowaliśmy grać bardziej agresywnie i w rezultacie stworzyliśmy więcej sytuacji w polu karnym. Mieliśmy kontrolę nad przebiegiem meczu, ale brakowało nam skuteczności – dodał 38-latek.

To żart, że nasz gol został unieważniony, ale ostatecznie trzeba też przyznać, że to po prostu nie wystarczyło – tak Niemiec skomentował sytuację z anulowanym trafieniem Jonathana Taha. – Jestem bardzo rozczarowany, bo uważam, że mamy bardzo zgrany zespół, a wrażenia z treningów były zawsze dobre. Nikt nie zawodzi celowo. Żal mi wszystkich kibiców na stadionie i przed telewizorami – zakończył Nagelsmann.

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