Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (30.06/01.07)

Dzisiejsze mecze mundialu (30.06.2026)
W nocy z poniedziałku na wtorek zaplanowano jedno spotkanie Mistrzostw Świata 2026. W Monterrey doszło do pojedynku Holandia – Maroko. O losach tej potyczki zadecydował konkurs rzutów karnych. Jedenastki lepiej wykonywali podopieczni i Mohameda Ouahbiego to oni zagrają z Kanadą w 1/8 finału.
Z kolei wieczorem czekają nas dwa kolejne mecze w 1/16 finału mundialu. O 19:00 na AT&T Stadium w Arlington rozpocznie się potyczka Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią. Lepszy z tej pary w następnej fazie zmierzy się z Brazylią, która pokonała Japonię 2:1.
Cztery godziny później na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey wystartuje starcie Francja – Szwecja. Na zwycięzcę tej rywalizacji czeka już Paragwaj, który sensacyjnie wyeliminował reprezentację Niemiec.
|Data
|Godzina
|Play-Offy
|Mecz
|Transmisja
|30 czerwca
|03:00
|1/16 finału
|Holandia – Maroko 1:1, 2:3 po karnych
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|30 czerwca
|19:00
|1/16 finału
|Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|30 czerwca
|23:00
|1/16 finału
|Francja – Szwecja
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
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Jutrzejsze mecze mundialu (01.07.2026)
W nocy z wtorku na środę odbędzie się mecz Meksyk – Ekwador (03:00). Ta drużyna, która sięgnie po zwycięstwo na Estadio Azteca, w 1/8 finału sprawdzi się w boju z triumfatorem spotkania Anglia – Demokratyczna Republika Konga. Zmagania Synów Albionu z Lampartami na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie wystartują o 18:00.
Natomiast o 22:00 na Lumen Field w Seattle Belgia powalczy o awans z reprezentacją Senegalu. W kolejnej fazie przeciwnikami Czerwonych Diabłów lub Lwów Terangi będą Stany Zjednoczone lub Bośnia i Hercegowina.
|Data
|Godzina
|Play-Offy
|Mecz
|Transmisja
|1 lipca
|03:00
|1/16 finału
|Meksyk – Ekwador
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|1 lipca
|18:00
|1/16 finału
|Anglia – DR Konga
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|1 lipca
|22:00
|1/16 finału
|Belgia – Senegal
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL