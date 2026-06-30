Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (30.06/01.07)

07:05, 30. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Przed nami kolejny dzień rywalizacji w fazie pucharowej Mistrzostw Świata 2026. Sprawdź kiedy i kto rozegra spotkania dzisiaj i jutro.

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
Abaca Press/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Dzisiejsze mecze mundialu (30.06.2026)

W nocy z poniedziałku na wtorek zaplanowano jedno spotkanie Mistrzostw Świata 2026. W Monterrey doszło do pojedynku Holandia – Maroko. O losach tej potyczki zadecydował konkurs rzutów karnych. Jedenastki lepiej wykonywali podopieczni i Mohameda Ouahbiego to oni zagrają z Kanadą w 1/8 finału.

Z kolei wieczorem czekają nas dwa kolejne mecze w 1/16 finału mundialu. O 19:00 na AT&T Stadium w Arlington rozpocznie się potyczka Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią. Lepszy z tej pary w następnej fazie zmierzy się z Brazylią, która pokonała Japonię 2:1.

Cztery godziny później na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey wystartuje starcie Francja – Szwecja. Na zwycięzcę tej rywalizacji czeka już Paragwaj, który sensacyjnie wyeliminował reprezentację Niemiec.

DataGodzinaPlay-OffyMeczTransmisja
30 czerwca03:001/16 finałuHolandia – Maroko 1:1, 2:3 po karnychTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
30 czerwca19:001/16 finałuWybrzeże Kości Słoniowej – NorwegiaTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
30 czerwca23:001/16 finałuFrancja – SzwecjaTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
ZAKŁAD BEZ RYZYKA na mundial do 50 PLN na start od Betclic! Odbierz z kodem promocyjnym GOALPL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jutrzejsze mecze mundialu (01.07.2026)

W nocy z wtorku na środę odbędzie się mecz Meksyk – Ekwador (03:00). Ta drużyna, która sięgnie po zwycięstwo na Estadio Azteca, w 1/8 finału sprawdzi się w boju z triumfatorem spotkania Anglia – Demokratyczna Republika Konga. Zmagania Synów Albionu z Lampartami na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie wystartują o 18:00.

Natomiast o 22:00 na Lumen Field w Seattle Belgia powalczy o awans z reprezentacją Senegalu. W kolejnej fazie przeciwnikami Czerwonych Diabłów lub Lwów Terangi będą Stany Zjednoczone lub Bośnia i Hercegowina.

DataGodzinaPlay-OffyMeczTransmisja
1 lipca03:001/16 finałuMeksyk – EkwadorTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
1 lipca18:001/16 finałuAnglia – DR KongaTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
1 lipca22:001/16 finałuBelgia – SenegalTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
Pełny terminarz MŚ 2026 ->

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości