Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (30.06/01.07)

Przed nami kolejny dzień rywalizacji w fazie pucharowej Mistrzostw Świata 2026. Sprawdź kiedy i kto rozegra spotkania dzisiaj i jutro.

Abaca Press/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Dzisiejsze mecze mundialu (30.06.2026)

W nocy z poniedziałku na wtorek zaplanowano jedno spotkanie Mistrzostw Świata 2026. W Monterrey doszło do pojedynku Holandia – Maroko. O losach tej potyczki zadecydował konkurs rzutów karnych. Jedenastki lepiej wykonywali podopieczni i Mohameda Ouahbiego to oni zagrają z Kanadą w 1/8 finału.

Z kolei wieczorem czekają nas dwa kolejne mecze w 1/16 finału mundialu. O 19:00 na AT&T Stadium w Arlington rozpocznie się potyczka Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią. Lepszy z tej pary w następnej fazie zmierzy się z Brazylią, która pokonała Japonię 2:1.

Cztery godziny później na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey wystartuje starcie Francja – Szwecja. Na zwycięzcę tej rywalizacji czeka już Paragwaj, który sensacyjnie wyeliminował reprezentację Niemiec.

Data Godzina Play-Offy Mecz Transmisja 30 czerwca 03:00 1/16 finału Holandia – Maroko 1:1, 2:3 po karnych TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL 30 czerwca 19:00 1/16 finału Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 30 czerwca 23:00 1/16 finału Francja – Szwecja TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jutrzejsze mecze mundialu (01.07.2026)

W nocy z wtorku na środę odbędzie się mecz Meksyk – Ekwador (03:00). Ta drużyna, która sięgnie po zwycięstwo na Estadio Azteca, w 1/8 finału sprawdzi się w boju z triumfatorem spotkania Anglia – Demokratyczna Republika Konga. Zmagania Synów Albionu z Lampartami na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie wystartują o 18:00.

Natomiast o 22:00 na Lumen Field w Seattle Belgia powalczy o awans z reprezentacją Senegalu. W kolejnej fazie przeciwnikami Czerwonych Diabłów lub Lwów Terangi będą Stany Zjednoczone lub Bośnia i Hercegowina.