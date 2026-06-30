Trener Paragwaju bez złudzeń. To był „warunek” pokonania Niemców

03:54, 30. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  France 24

Paragwaj gra dalej, a Niemcy żegnają się z Mistrzostwami Świata 2026. Gustavo Alfaro, selekcjoner Guaranich, zdradził "sposób" na rywali.

Antonio Sanabria i Gustavo Alfaro
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PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Antonio Sanabria i Gustavo Alfaro

Niemcy jadą do domu. Paragwaj „musiał cierpieć”

Niemcy żegnają się z mundialem już na etapie 1/16 finału. Pogromcą czterokrotnych mistrzów świata okazał się Paragwaj prowadzony przez Gustavo Alfaro. – Przeżyłem to z ogromną intensywnością. Tak jak wszyscy – zaczął selekcjoner Guaranich, cytowany przez France 24.

– To był mecz pełen napięcia od początku do końca, ponieważ wiedzieliśmy, że mierzymy się z jednym z głównych pretendentów do tytułu, rywalem o ogromnej klasie, który przed meczem był faworytem – dodał 63-latek. – Piłkarze doskonale rozumieli, czego wymagał ten mecz. Włożyli ogromny wysiłek, aby uniemożliwić Niemcom znalezienie wolnych przestrzeni i prowadzenie swojej gry – kontynuował Alfaro.

– To prawda, że w stosunku do naszych rywali brakowało nam pewnych rzeczy, ale wymagania tego meczu były bardzo wysokie. Ciągły wysiłek związany z odzyskiwaniem piłki i zamykaniem przestrzeni często pozostawiał nam mniej energii na atak – nie ukrywał trener ekipy La Albirroja.

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– Wygląda na to, że jeśli nie musimy się męczyć, to się nie liczy. Seria rzutów karnych była dramatyczna, trwała aż do szóstej jedenastki. Ten awans jest dla wszystkich Paragwajczyków, którzy w nas wierzyli – zakończył Alfaro.

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