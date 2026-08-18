West Ham United ma ambitny plan. Chce zawodnika Arsenalu

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Reiss Nelson

Reiss Nelson łączony z West Hamem United

Reiss Nelson najprawdopodobniej odejdzie z Arsenalu podczas obecnego letniego okienka transferowego. 26-letni skrzydłowy w ostatnich sezonach był wypożyczany do Brentfordu, Fulham, Feyenoordu Rotterdam oraz TSG 1899 Hoffenheim. Wydaje się, że tego lata Kanonierzy zdecydują się na definitywną sprzedaż angielskiego lewego napastnika, na którego nie liczy już Mikel Arteta.

Jak poinformował serwis „Football Insider”, Nelson może kontynuować karierę w West Hamie United. Młoty prowadzą rozmowy z Arsenalem w sprawie sprowadzenia byłego młodzieżowego reprezentanta Anglii. Przypomnijmy, że londyński zespół spadł z Premier League do Championship i w rozpoczętej już kampanii powalczy o powrót do elity. Czas pokaże, czy skrzydłowy pomoże mu w realizacji tego celu.

Reiss Nelson jest wychowankiem akademii Arsenalu, do której trafił w 2007 roku. W pierwszej drużynie rozegrał łącznie 90 meczów, zdobywając 8 bramek oraz notując 9 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2027 roku, ale coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że przyszłość atakującego będzie związana z West Hamem United. Na London Stadium mógłby otrzymać większe zaufanie i szansę na odegranie ważniejszej roli.