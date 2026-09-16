Mourinho postawił diagnozę. Oto problem Realu Madryt

07:05, 16. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Madrid Zone [X]

Real Madryt rzutem na taśmę pokonał Elche (3:2). W doliczonym czasie gry komplet punktów zapewnił Carlos Espi. Na konferencji prasowej problem Los Blancos zdiagnozował Jose Mourinho.

Jose Mourinho
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SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho ujawnił, w czym leży problem Realu

Real Madryt ma za sobą kolejny mecz w rozgrywkach La Liga, po którym mogą cieszyć się z kompletu punktów. Niemniej jednak przez moment musieli drżeć o wynik. Mimo prowadzenia różnicą dwóch goli w końcówce stracili dwie bramki, przez co mogli stracić ważne punkty w tabeli. W doliczonym czasie gry do siatki trafił jednak Carlos Espi, ratując skórę Los Blancos i przypieczętowując trzy punkty.

Warto zauważyć, że to drugi gol Espiego w samej końcówce, który przesądza o końcowym wyniku. Bez jego bramek mieliby aż o cztery punkty mniej w tabeli. Na konferencji prasowej Jose Mourinho zdecydował się ujawnić, co Real Madryt musi poprawić w swojej grze, aby uniknąć takich sytuacji.

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Czasem po prostu oddajemy kontrolę. To właśnie zrobiliśmy dziś. Nie możemy tego robić. Zawsze musimy kontrolować mecz. Problem polega na tym, że zawodnicy źle interpretują liczbę sytuacji, które sobie stwarzamy. Kiedy tworzymy ich tak dużo, być może zaczynają myśleć: „Spokojnie, ten mecz jest łatwy. Później jednak marnują kolejne okazje, nie potrafią zamknąć spotkania, a mimo to nadal mają w głowie przekonanie, że wszystko przychodzi im zbyt łatwo – mówił na konferencji prasowej Jose Mourinho.

Po 6. kolejkach Królewscy zajmują 2. miejsce w tabeli La Liga. Na swoim koncie mają 15 punktów. Odnieśli pięć zwycięstw i raz przegrali.

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