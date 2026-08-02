Man United chce gwiazdę Arsenalu. To byłby głośny transfer

Manchester United rozgląda się na rynku za nowym lewym obrońcą. Jak podaje "The Independent", na celowniku zespołu Michaela Carricka znalazł się Myles Lewis-Skelly z Arsenalu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Myles Lewis-Skelly na radarze Manchesteru United

Manchester United pozyskał już tego lata m.in. Karla Darlowa, Andreya Santosa z Chelsea oraz Youriego Tielemansa z Aston Villi. Działacze trzeciej ekipy ostatniego sezonu Premier League nadal szukają kolejnych wzmocnień, ponieważ zespół Michaela Carricka w będzie rywalizował również w Lidze Mistrzów. W pierwszej kolejce ligowego sezonu 20-krotni mistrzowie Anglii zmierzą się z Hull City na MKM Stadium.

Według informacji przekazanych przez „The Independent”, na liście życzeń Czerwonych Diabłów znalazł się Myles Lewis-Skelly z Arsenalu. 19-letni lewy defensor jest jednym z największych talentów w drużynie Mikela Artety. Man United bada możliwość przeprowadzenia transferu. Na Old Trafford nie wykluczają rozmów w najbliższym czasie. Źródło dodaje, że obecnie Kanonierzy nie zamierzają rozstawać się z młodym zawodnikiem, którego uważają za ważną część przyszłości klubu.

Lewis-Skelly jest atrakcyjnym celem transferowym przede wszystkim ze względu na swoją wszechstronność. Anglik może występować zarówno na lewej obronie, jak i w środku pola. Wychowanek Kanonierów rozegrał łącznie 43 mecze w rozgrywkach Premier League.

Utalentowany zawodnik ma już na swoim koncie sześć występów w seniorskiej reprezentacji Synów Albionu. Jego kontrakt w londyńskim klubie obowiązuje do czerwca 2030 roku. Fachowy portal Transfermarkt.de wycenia Lewisa-Skelly’ego na 45 mln euro.