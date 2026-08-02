Man United chce gwiazdę Arsenalu. To byłby głośny transfer

08:13, 2. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Independent

Manchester United rozgląda się na rynku za nowym lewym obrońcą. Jak podaje "The Independent", na celowniku zespołu Michaela Carricka znalazł się Myles Lewis-Skelly z Arsenalu.

Michael Carrick
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Myles Lewis-Skelly na radarze Manchesteru United

Manchester United pozyskał już tego lata m.in. Karla Darlowa, Andreya Santosa z Chelsea oraz Youriego Tielemansa z Aston Villi. Działacze trzeciej ekipy ostatniego sezonu Premier League nadal szukają kolejnych wzmocnień, ponieważ zespół Michaela Carricka w będzie rywalizował również w Lidze Mistrzów. W pierwszej kolejce ligowego sezonu 20-krotni mistrzowie Anglii zmierzą się z Hull City na MKM Stadium.

Według informacji przekazanych przez „The Independent”, na liście życzeń Czerwonych Diabłów znalazł się Myles Lewis-Skelly z Arsenalu. 19-letni lewy defensor jest jednym z największych talentów w drużynie Mikela Artety. Man United bada możliwość przeprowadzenia transferu. Na Old Trafford nie wykluczają rozmów w najbliższym czasie. Źródło dodaje, że obecnie Kanonierzy nie zamierzają rozstawać się z młodym zawodnikiem, którego uważają za ważną część przyszłości klubu.

Lewis-Skelly jest atrakcyjnym celem transferowym przede wszystkim ze względu na swoją wszechstronność. Anglik może występować zarówno na lewej obronie, jak i w środku pola. Wychowanek Kanonierów rozegrał łącznie 43 mecze w rozgrywkach Premier League.

Utalentowany zawodnik ma już na swoim koncie sześć występów w seniorskiej reprezentacji Synów Albionu. Jego kontrakt w londyńskim klubie obowiązuje do czerwca 2030 roku. Fachowy portal Transfermarkt.de wycenia Lewisa-Skelly’ego na 45 mln euro.

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