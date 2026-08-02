Juventus znalazł rozwiązanie dla Portugalczyka. Zawodnik blisko odejścia

08:41, 2. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Juventus rozstaje się z Joao Mario. Fabrizio Romano ujawnił, że Portugalczyk przeniesie się na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu do Fiorentiny.

Luciano Spalletti
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Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Joao Mario blisko Fiorentiny

Fiorentina jest bliska sfinalizowania transferu Joao Mario z Juventusu Turyn – poinformował Fabrizio Romano. Portugalski obrońca ma trafić do zespołu z Florencji na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Obecny kontrakt 26-latka w Starej Damie obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.

Portugalczyk nie zdołał zadomowić się w składzie Juventusu. Mario trafił do włoskiego giganta z FC Porto latem zeszłego roku. W drugiej części poprzedniego sezonu został wypożyczony do Bologni, gdzie miał okazję regularnie pojawiać się na boisku i udowodnić swoją wartość w Serie A.

Pobyt Mario na Stadio Renato Dall’Ara nie zakończył się jednak transferem definitywnym. Mimo defensor grał znacznie częściej niż w pierwszej części sezonu w barwach Juventusu, Bologna nie zdecydowała się rozpocząć rozmów w sprawie wykupienia zawodnika. Po zakończeniu rozgrywek Portugalczyk wrócił do stolicy Piemontu.

Obrońca ponownie pojawił się w okresie przygotowawczym. Wszystko wskazuje na to, że nie znajduje się w planach trenera Luciano Spallettiego na nowy sezon. Juventus chce znaleźć rozwiązanie dla zawodnika, który nie ma większych szans na regularną grę w pierwszym zespole.

Trzykrotny reprezentant kraju do tej pory rozegrał 20 spotkań w Serie A, w których zdobył jedną bramkę. Teraz będzie miał okazję zaprezentować swoje umiejętności we Fiorentinie, która liczy na zdecydowanie lepszy sezon po rozczarowującej poprzedniej kampanii.

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