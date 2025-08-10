Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Bryan Gil na wylocie z Tottenhamu

Tottenham planuje przeprowadzić jeszcze parę transferów przed końcem letniego okienka transferowego, ale najpierw klub chce sprzedać kilku zawodników. Jednym z nich jest Bryan Gil, który wrócił do Londynu po wypożyczeniu w Gironie. Mimo że grał solidnie, to hiszpański klub ostatecznie nie zdecydował się na skorzystanie z opcji wykupu.

Dlatego 24-latek znów musi szukać sobie nowego miejsca do gry. Możliwość sprowadzenia młodego skrzydłowego dostała Bologna. Włosi już wcześniej byli zainteresowani zawodnikiem Spurs. Obecnie zespół z Serie A chce wzmocnić ofensywę po sprzedaży Dana Ndoye do Nottingham Forest. Hiszpan mógłby więc od razu wskoczyć do pierwszego składu.

Kontrakt Gila obowiązuje do 2026 roku, dlatego Tottenham chce go sprzedać, żeby jeszcze na nim zarobić. Bologna po transferze Ndoye może pozwolić sobie na taki ruch. W przeciwieństwie do niektórych innych opcji tutaj negocjacje nie byłyby skomplikowane i można by było szybko sfinalizować transakcję.

Na razie włoski klub analizuje sytuację. Jeśli zdecydują się na złożenie oferty, rozmowy z Anglikami powinny przebiegać sprawnie. Bryan Gil w minionym sezonie na wypożyczeniu w Gironie rozegrał 32 spotkania, w których strzelił cztery bramki i zanotował trzy asysty.

