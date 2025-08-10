Liverpool szuka nowego napastnika. Gigant znalazł alternatywę dla Isaka

08:44, 10. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski

Liverpool chce wzmocnić ofensywę podczas bieżącego okienka transferowego. Jak podaje CaughtOffside, The Reds znaleźli alternatywę dla Alexandra Isaka.

Alexander Isak
Alexander Isak

Liverpool obserwuje transferowy cel Newcastle

Yoane Wissa wrócił ostatnio do treningów po krótkiej przerwie. Mimo to 28-latek wciąż jest zdecydowany na odejście z klubu. Brentford jest gotowe sprzedać swojego piłkarza i wyceniło go na około 50 milionów funtów. W poprzednim sezonie reprezentant Demokratycznej Republiki Konga zdobył 20 goli i 5 asyst w 39 meczach. To przyciągnęło uwagę wielu klubów z Premier League i Arabii Saudyjskiej.

Newcastle, Tottenham i Liverpool to zespoły z Anglii, które wykazują chęć sprowadzenia napastnika. Sroki złożyły już pierwszą ofertę, ale została ona odrzucona. Rozmowy jednak wciąż trwają, a sam piłkarz jest otwarty na przeprowadzkę na St James’ Park. Z kolei dla Spurs oczekiwania finansowe Pszczół są zbyt wysokie.

Tymczasem The Reds obserwują sytuację i traktują Wissę jako „plan B” w przypadku, gdyby transfer Alexandra Isaka nie doszedł do skutku. Klub z Anfield analizuje kilka opcji do wzmocnienia ofensywy i może włączyć się do walki, jeśli negocjacje z innymi zawodnikami się skomplikują.

Zainteresowanie wykazują też zespoły z Arabii Saudyjskiej, w tym Al Nassr oraz nowa drużyna Marcina Bułki, Neom SC. Oba kluby są gotów zapłacić kwotę, którą oczekuje Brentford.

