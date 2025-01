Girona poznała wycenę zawodnika wypożyczonego z Tottenhamu

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bryan Gil

Bryan Gil może kosztować 15 milionów euro Gironę

Girona w tej kampanii walczy o to, aby wywalczyć kolejny awans do Ligi Mistrzów. Na dzisiaj hiszpańska ekipa ma na swoim koncie 25 punktów, tracąc 11 oczek do Athletic Bilbao. Jednocześnie władze klubu chcą zatrzymać u siebie napastnika, który został wypożyczony z Tottenhamu Hotspur do końca czerwca tego roku. Interesujące wieści przekazał AS.

“Hansi Flick jest już nasz, jest honorowym Polakiem”

Źródło przekonuje, że ekipa z La Liga ma zamiar zatrzymać piłkarza u siebie na dłużej. Girona poznała już dokładną wycenę Bryana Gila, które sprawdza się w hiszpańskiej ekipie. Piłkarz w tym sezonie rozegrał 22 spotkania, notując w nich trzy trafienia i trzy asysty. Girona, chcąc zatrzymać zawodnika u siebie na dłużej, musiałaby wyłożyć 15 milionów euro.

23-letni zawodnik dołączył do ekipy z ligi hiszpańskiej w lipcu minionego roku. Bryan Gil wcześniej natomiast występował w Sevilli, Valencii, Eibar czy Leganes. Piłkarz ma umowę z Tottenhamem do końca czerwca 2026 roku.

Pięciokrotny reprezentant Hiszpanii okazję na poprawę swojego bilansu może mieć 11 stycznia. Girona zmierzy się wówczas z Deportivo Alaves w ramach 19. kolejki L:a Liga. Na dzisiaj największymi sukcesami piłkarza są dwa triumfy Lidze Europejskiej z Sevillą. Bryan Gil ma też na swoim koncie zwycięstwo z reprezentacją Hiszpanii na Igrzyskach Olimpijskich oraz triumf z reprezentacją Hiszpanii na mistrzostwach Europy do lat 19.

