Tottenham i Chelsea obserwują rozchwytywanego bramkarza. Tyle trzeba za niego zapłacić

Tottenham planuje wzmocnienie pozycji bramkarza. Jak podaje Fussballdaten, na celowniku Spurs i innych klubów Premier League znalazł się golkiper z Bundesligi.

Noah Atubolu może trafić do Premier League

Tottenham Hotspur szuka nowego bramkarza. Guglielmo Vicario zbiera w ostatnim czasie sporo negatywnych opinii. Włoski golkiper jest krytykowany za brak stabilnej formy. Na radarze Spurs pojawił się Noah Atubolu, który otwarcie przyznaje, że jest wielkim fanem ligi angielskiej. Niemiec chce spróbować swoich sił na Wyspach i podbić Premier League.

Bramkarz SC Freiburga może kosztować około 25 milionów euro. Nie jest to więc wygórowana kwota, szczególnie jak na kluby z Premier League. Niemiecki golkiper jest obserwowany także przez Chelsea, której piłkarz kibicował jako dziecko, jednak klub otrzymał zakaz transferowy. W związku z tym na razie The Blues nie liczą się w licytacji o pozyskanie 23-latka.

Sytuację monitorują także Manchester United oraz West Ham, ale ekipa z północnego Londynu wydaje się faworytem do sprowadzenia młodego zawodnika. Atubolu mógłby na lata rozwiązać problem z obsadą bramki, więc wydaje się, że jest to rozsądna inwestycja. Kluczowe będą jednak najbliższe tygodnie, żeby przekonać go do dołączenia do Tottenhamu.

