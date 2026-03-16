Chelsea otrzymała gigantyczną grzywnę. Władze Premier League nie miały wątpliwości

Potężne sankcje dla Chelsea! Premier League rozlicza czasy Romana Abramowicza

Chelsea została w poniedziałek ukarana przez władze Premier League za naruszenia przepisów finansowych. Komisja dyscyplinarna zdecydowała o nałożeniu na londyński klub grzywny w wysokości 10,75 mln funtów. Najbardziej dotkliwą sankcją jest natychmiastowy dziewięciomiesięczny zakaz rejestrowania nowych zawodników do akademii.

Dodatkowo londyński gigant otrzymał roczny zakaz transferowy do pierwszego zespołu. Jednak kara została zawieszona na dwa lata. Oznacza to, że zostanie ona uruchomiona tylko w przypadku, gdy klub w tym czasie dopuści się kolejnych naruszeń przepisów finansowych. Chelsea zaakceptowała wszystkie sankcje po współpracy ze śledczymi Premier League podczas prowadzonego postępowania.

Dochodzenie ligi koncentrowało się na działalności finansowej prowadzonej w latach 2011–2018, czyli w okresie, gdy właścicielem londyńskiego klubu był Roman Abramowicz. W trakcie śledztwa odkryto nieujawnione płatności dokonywane przez osoby trzecie powiązane z klubem. Środki trafiały między innymi do zawodników, agentów, którzy nie byli prawidłowo zarejestrowani, oraz innych pośredników zaangażowanych w procesy transferowe.

W oficjalnym komunikacie Premier League podkreślono, że Chelsea przyznała, iż zarówno same płatności, jak i brak ich ujawnienia naruszały obowiązujące regulacje, które zobowiązują kluby do pełnej przejrzystości oraz działania w dobrej wierze w sprawach finansowych. Decyzja kończy wieloletnią sprawę dotyczącą finansów The Blues.