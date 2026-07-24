Królewski o szansach Wisły Kraków w Ekstraklasie. Prezes zdradził plan

Wisła Kraków po czterech latach wraca do Ekstraklasy. Prezes Jarosław Królewski zdradził w rozmowie z "Kanałem Sportowym", jakie cele stawia przed zespołem w nowym sezonie.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Prezes Wisły Kraków zdradził cel na sezon

Wisła Kraków wraca na poziom PKO BP Ekstraklasy po głośnym spadku w 2022 roku. W pierwszej kolejce nowego sezonu Biała Gwiazda zmierzy się przed własną publicznością z GKS-em Katowice. Klub chce przede wszystkim ustabilizować swoją pozycję i uniknąć nerwowej walki o pozostanie w lidze.

Prezes Białej Gwiazdy przyznał, że trudno jednoznacznie określić, na jakie miejsce obecnie stać Wisłę. Jego zdaniem wiele zależy nie tylko od indywidualnej jakości zawodników, ale także od organizacji, analityki i odpowiedniego przygotowania do każdego spotkania.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Chcielibyśmy się zadomowić w Ekstraklasie i spokojnie się utrzymać. Natomiast ostatnie sezony pokazały, że w szczególności te zespoły wchodzące do Ekstraklasy mogą sporo namieszać – powiedział Jarosław Królewski w „Kanale Sportowym”.

Podkreślił, że ostatnie sezony pokazały, iż beniaminkowie potrafią pozytywnie zaskoczyć. Jego zdaniem zespoły, które dopiero awansowały do najwyższej klasy rozgrywkowej, coraz częściej są w stanie rywalizować z bardziej doświadczonymi ekipami.

– Zobaczymy, być może będziemy chcieli jakąś niespodziankę zrobić, ale za wcześnie, by o tym mówić. Podejdziemy bardzo pokornie, koncentrujemy się na każdym kolejnym meczu – dodał. Mecz krakowskiej Wisły z GKS-em rozpocznie się w niedzielę, 26 lipca, o godzinie 20:15.