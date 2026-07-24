Z La Liga do Górnika Zabrze? Piłkarz z Arsenalem w CV

Górnik Zabrze szuka następcy Patrika Hellebranda, a w kręgu zainteresowań pojawił się Charlie Patino, o czym pisała hiszpańska prasa. Tomasz Włodarczyk na kanale Meczyki.pl ujawnił, że szanse na taki transfer są jednak niewielkie.

Dpa / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Niewielkie szanse, żeby Patino został piłkarzem Górnika Zabrze

Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa oraz pucharu Polski przeszedł dość duże zmiany w kadrze pierwszego zespołu. Przede wszystkim z klubem pożegnało się dwóch kluczowych zawodników. Odszedł m.in. Marcel Łubik oraz Patrik Hellebrand.

Zabrzanie cały czas rozglądają się za piłkarzem do środka pola, który mógłby zastąpić byłą gwiazdą. Jakiś czas temu hiszpańska prasa łączyła z Górnikiem wychowanka Arsenalu – Charliego Patino. To zawodnik Deportivo La Coruna, beniaminka La Liga.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Patino wielkiej kariery w Arsenalu nie zrobił, ale wystąpił w dwóch meczach pierwszego zespołu, a nawet strzelił gola w debiucie przeciwko Sunderland w ramach Carabao Cup. Latem 2024 roku opuścił szeregi Kanonierów, przenosząc się za nieco ponad milion euro do Deportivo. Tam w ciągu dwóch sezonów rozegrał 39 spotkań i wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

W programie „Okno Transferowe” na kanale Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk potwierdził, że Górnik jest nim zainteresowany. Niemniej jednak dziennikarz ujawnił, że szanse na transfer są małe. „Górnik jest nim zainteresowany, ale szanse są niewielkie” – powiedział.

Charlie Patino ma małe szanse na regularną grę w La Liga, więc szuka nowego klubu. Oprócz Górnika interesują się nim także zespoły z Hiszpanii oraz Anglii. Niewykluczone, że to właśnie te kierunki są bardziej preferowane przez piłkarza niż PKO BP Ekstraklasa.