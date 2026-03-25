Syn Cristiano Ronaldo dołączy do wielkiego klubu. Idzie śladami ojca

Real Madryt może wkrótce pozyskać Cristiano Ronaldo Juniora, o czym informuje The Athletic. Syn klubowej legendy rozpoczął treningi w akademii i jest blisko dołączenia do La Fabrica.

Cristiano Ronaldo Junior trenuje obecnie z zespołem do lat 16 Realu Madryt. To pierwszy krok w kierunku potencjalnego transferu do akademii Królewskich, który może zostać sfinalizowany w najbliższym czasie.

15-letni napastnik na co dzień jest związany z akademią Al Nassr. Trafił tam po przeprowadzce swojego ojca do Arabii Saudyjskiej w 2022 roku. Wcześniej rozwijał się również w strukturach Juventusu i Manchesteru United.

Młody zawodnik ma już także doświadczenie reprezentacyjne. Otrzymał powołanie do młodzieżowej kadry Portugalii i zadebiutował w drużynie do lat 15. Następnie występował także w starszej kategorii wiekowej.

Ewentualny transfer do Realu Madryt wiązałby się z dużymi oczekiwaniami. Jego ojciec zapisał się w historii klubu jako jeden z najwybitniejszych piłkarzy. Cristiano Ronaldo zdobył 450 bramek i sięgnął po wszystkie najważniejsze trofea w trakcie dziewięciu lat gry w Madrycie.

W akademii Realu występuje już Enzo Alves, syn Marcelo, co dodatkowo podkreśla kierunek klubu. Transfer syna Ronaldo do Madrytu może być jednym z najgłośniejszych ruchów młodzieżowych ostatnich lat.

