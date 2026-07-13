Ebosse znowu w Ekstraklasie?! Kiedyś grał w Jagiellonii

Enzo Ebosse w sezonie 2024/2025 był piłkarzem Jagiellonii Białystok. Z doniesień Weszło wynika, że znów może zagrać w Ekstraklasie. Agenci zaoferowali go klubom z czołówki w tym m.in. Rakowowi Częstochowa.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Enzo Ebosse

Raków Częstochowa dostał ofertę od agentów Enzo Ebosse

Enzo Ebosse w rundzie wiosennej sezonu 2024/2025 PKO BP Ekstraklasy został wypożyczony do Jagiellonii Białystok. Reprezentant Kamerunu nie mógł liczyć na regularną grę w barwach Udinese. W barwach Dumy Podlasia wystąpił w 19 meczach. Po okresie wypożyczenia nie został wykupiony, więc wrócił do Włoch, gdzie trafił najpierw do Hellasu Werona, a następnie Torino.

Obecnie znów jest w Udinese, ale u Kosty Runjaicia nie będzie regularnie grał. Dlatego jego agenci oferują go innym drużynom. Z doniesień serwisu Weszło wynika, że w tym gronie znalazły się także polskie zespoły. Ebosse może więc znów zagrać w Ekstraklasie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szymon Janczyk poinformował, że agenci Ebosse zaoferowali go czołowym polskim klubom. Jagiellonia nie była zainteresowana. Natomiast propozycję dostał także Raków Częstochowa. Trudno powiedzieć, czy 27-latek trafi do Ekstraklasy, ponieważ na przeszkodzie stoją ogromne oczekiwania finansowe. Pensja środkowego obrońcy byłaby jedną z najwyższych w większości klubów.

Ebosse trafił do Udinese w lipcu 2022 roku z Angers. Wcześniej grał jeszcze w Le Mans oraz Lens. Na poziomie Ligue 1 rozegrał ponad 30 spotkań. Z kolei w Serie A ma na swoim koncie 40 występów.