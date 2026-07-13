W CV Barcelona i Chelsea. Podąży śladem Iniesty

19:53, 13. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Avispa Fukuoka

Oriol Romeu to były zawodnik takich drużyn, jak Barcelona, Chelsea czy Valencia. Wychowanek Blaugrany właśnie znalazł nowy klub. 34-latek zagra w Japonii.

Oriol Romeu
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Mitchel Davidson/ Alamy Na zdjęciu: Oriol Romeu

Barcelona, Chelsea i… Japonia

Defensywny pomocnik wraz z końcem sezonu 2025/25 stał się wolnym piłkarzem. Kontrakt wiążący go z Southampton nie został przedłużony. Od tej pory Oriol Romeu szukał nowego klubu. Doświadczony zawodnik, w którego CV widnieją takie ekipy, jak Barcelona, Chelsea, Valencia, Stuttgart i Girona, znalazł zatrudnienie poza Europą.

Wychowanek Dumy Katalonii podążył śladami legendarnego Andresa Iniesty i zagra w Japonii. Pozyskanie 34-latka oficjalnie ogłosiła Avispa Fukuoka. Zespół z Best Denki Stadium rywalizuje w J1 League, a więc na najwyższym krajowym poziomie.

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W drużynie prowadzonej przez Shinęa Tsukaharę brakuje wielkich gwiazd i piłkarzy spoza Kraju Kwitnącej Wiśni. W tej chwili jedynym zawodnikiem, który posiada obywatelstwo innego państwa, jest Brazylijczyk Werik Popó.

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