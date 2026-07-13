Grabara może odejść. Wolfsburg ma wymarzonego następcę

20:57, 13. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Florian Plettenberg

Kamil Grabara od dłuższego czasu jest łączony ze zmianą klubowych barw. Jeżeli reprezentant Polski opuści Wolfsburg, Wilki już mają wymarzonego następcę. Jego nazwisko ujawnia Florian Plettenberg.

Kamil Grabara
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Eibner/ Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara z zielonym światłem. Wolfsburg znalazł następcę

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Kamil Grabara? Wszystko wskazuje na to, że 27-latek nie będzie kontynuował kariery w obecnym miejscu pracy. Wolfsburg pożegnał się z Bundesligą, a reprezentant Polski nie zamierza występować na drugim poziomie rozgrywkowym w Niemczech.

Jeżeli były golkiper Kopenhagi faktycznie odejdzie z Volkswagen-Arena, w jego miejsce Wilki zamierzają sprowadzić Timona Wellenreuthera. 30-letni bramkarz aktualnie występuje w Feyenoordzie i jest numerem jeden zespołu z Rotterdamu. Jego obecny kontrakt obowiązuje jeszcze przez jeden sezon, a więc do 30 czerwca 2027 roku.

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Florian Plettenberg twierdzi, że trwają rozmowy dotyczące tego transferu. Czy były piłkarz takich ekip, jak Schalke, Mallorca, Willem II i Anderlecht wróci do ojczyzny? Wolfsburg zbroi się przed rozpoczęciem walki o awans na, a Wellenreuther jest na szczycie listy marzeń jednokrotnych mistrzów Niemiec.

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