Grabara może odejść. Wolfsburg ma wymarzonego następcę

Kamil Grabara od dłuższego czasu jest łączony ze zmianą klubowych barw. Jeżeli reprezentant Polski opuści Wolfsburg, Wilki już mają wymarzonego następcę. Jego nazwisko ujawnia Florian Plettenberg.

Eibner/ Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara z zielonym światłem. Wolfsburg znalazł następcę

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Kamil Grabara? Wszystko wskazuje na to, że 27-latek nie będzie kontynuował kariery w obecnym miejscu pracy. Wolfsburg pożegnał się z Bundesligą, a reprezentant Polski nie zamierza występować na drugim poziomie rozgrywkowym w Niemczech.

Jeżeli były golkiper Kopenhagi faktycznie odejdzie z Volkswagen-Arena, w jego miejsce Wilki zamierzają sprowadzić Timona Wellenreuthera. 30-letni bramkarz aktualnie występuje w Feyenoordzie i jest numerem jeden zespołu z Rotterdamu. Jego obecny kontrakt obowiązuje jeszcze przez jeden sezon, a więc do 30 czerwca 2027 roku.

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Florian Plettenberg twierdzi, że trwają rozmowy dotyczące tego transferu. Czy były piłkarz takich ekip, jak Schalke, Mallorca, Willem II i Anderlecht wróci do ojczyzny? Wolfsburg zbroi się przed rozpoczęciem walki o awans na, a Wellenreuther jest na szczycie listy marzeń jednokrotnych mistrzów Niemiec.