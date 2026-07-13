Radomiak bierze wychowanka Ajaksu. Zabiegał o niego nowy trener

19:13, 13. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Weszło

Radomiak Radom będzie miał nowego piłkarza. Jak podaje serwis Weszło, do zespołu dołączy Che Nunnely, wychowanek szkółki Ajaksu. O transfer zabiegał Tomasz Kaczmarek, nowy trener Zielonych.

Tomasz Kaczmarek
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Kaczmarek

Che Nunnely zostanie piłkarzem Radomiaka Radom

Radomiak Radom w poprzednim sezonie zajął 10. miejsce w Ekstraklasie, ale nie może uznać tamtej kampanii za zbyt udaną. W trakcie rozgrywek trenerzy zmieniali się błyskawicznie. Drużynę prowadziło aż czterech szkoleniowców. Zaczynał Joao Henriques, którego zastąpił Goncalo Feio, a następnie drużynę prowadzili jeszcze Kiko Ramirez i Bruno Baltazar. Po sezonie znów zmieniono trenera.

Od lipca za wyniki zespołu odpowiada Tomasz Kaczmarek. 41-latek wraca do polskiej piłki po czterech latach przerwy. Ostatni raz na krajowym podwórku pracował w latach 2021-2022, gdy prowadził Lechię Gdańsk. W swoim CV ma także pracę jako asystent w NAC Breda, Pogoni Szczecin, FC Den Bosch czy reprezentacji Egiptu. Z jego polecenia do klubu trafi jeden nowy piłkarz.

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Z informacji serwisu Weszło wynika, że bardzo blisko podpisania kontraktu z Radomiakiem jest Che Nunnely. To 27-letni skrzydłowy, który ostatni sezon spędził w Grecji, gdzie bronił barw zespołu Kifisia. Wcześniej grał w takich klubach jak Heerenveen, Willem II czy Panserraikos. Urodzony w Holandii, ale posiadający obywatelstwo Surinamu piłkarz jest wychowankiem szkółki Ajaksu Amsterdam.

W barwach holenderskiego giganta nigdy nie zadebiutował w dorosłej drużynie. Regularnie grywał jednak w młodzieżówkach. W ostatnim sezonie na poziomie greckiej ekstraklasy wystąpił w 24 meczach, w których strzelił jednego gola i zaliczył asystę.

Nunnely podpisze z Radomiakiem dwuletni kontrakt. O jego transfer osobiście zabiegał Tomasz Kaczmarek. Szkoleniowiec doskonale zna piłkarza z ligi holenderskiej. Na poziomie Eredivisie rozegrał 149 spotkań i strzelił 20 bramek oraz zaliczył 12 asyst.

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