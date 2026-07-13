PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Lewis Hall marzeniem Michaela Carricka. Manchester United poznał cel trenera

Manchester United tego lata chce wzmocnić lewą stronę defensywy. Po przesunięciu Patricka Dorgu na skrzydło, w klubie jest tylko jeden nominalny gracz na tę pozycję – Luke Shaw. Władze klubu przeczesują rynek w poszukiwaniu odpowiedniego zawodnika, a Michael Carrick wyznaczył już swój wymarzony cel. Serwis „TEAMtalk” zdradza, że trener Czerwonych Diabłów liczy na transfer Lewisa Halla z Newcastle United.

W zasadzie od wielu tygodni angielski obrońca jest łączony z przeprowadzką do Manchesteru United. Czerwone Diabły mają już dobrze przeskanowanego gracza Srok, więc nie potrzeba tutaj dużo prac. Problem może stanowić kwota transfer. Media nie tak dawno temu przekazywały, że władze z St. James’s Park liczą, że zarobią na swoim graczu około 60 milionów funtów.

Manchester United nie spieszy się z konkretami. W poniedziałek jednak na Old Trafford zawitał pierwszy pozyskany piłkarz w letnim okienku transferowym. Zespół Michaela Carricka wzmocnił Andrey Santos. Kolejne ruchy Czerwonych Diabłów są tylko kwestią czasu, a na więcej informacji w sprawie potencjalnych przenosin Lewisa Halla będziemy musieli poczekać.

Angielski obrońca dotychczas rozegrał 102 spotkania w barwach Newcastle United. Udało mu się trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył siedem asyst.