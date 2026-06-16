Sandro Tonali dostał kolejną ofertę. Giganci chcą pomocnika

Tottenham Hotspur przymierza się do transferu Sandro Tonaliego z Newcastle United - przekazał Fabrizio Romano. Manchester City i Arsenal także celują w pozyskanie Włocha.

Photo Goal Pix / ALamy Na zdjęciu: Sandro Tonali

Tottenham Hotspur poluje na Sandro Tonaliego

Tottenham Hotspur wchodzi do rywalizacji o Sandro Tonaliego z Newcastle United. Informację o zainteresowaniu londyńczyków przekazał Fabrizio Romano, podkreślając, że walka o włoskiego pomocnika nabiera tempa i obejmuje czołowe kluby Premier League.

Włoski pomocnik od dłuższego czasu znajduje się na radarze Manchesteru City, Manchesteru United oraz Arsenalu. Teraz do tego grona dołącza klub z północnego Londynu, który ma ambitny plan przebudowy zespołu.

Roberto De Zerbi, który objął Tottenham w końcówce sezonu 2025/2026, ma naciskać na sprowadzenie 26-letniego pomocnika. Włoski szkoleniowiec został zatrudniony w kryzysowym momencie sezonu, gdy drużyna do samego końca walczyła o utrzymanie w Premier League. Londyńczycy uniknęli katastrofy dopiero w ostatniej kolejce.

🚨 EXCLUSIVE: Tottenham have entered the race to sign Sandro Tonali! 💣🇮🇹



De Zerbi wants Tonali as new star for the midfield, ideal to step up #THFC level.



Spurs ready to face Man City and Arsenal in the race for Tonali for new ambitious project to prove their intentions. pic.twitter.com/Y1PGAClq8F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

Władze Tottenhamu już rozpoczęły aktywne działania na rynku. Klub dopiął transfery Andy’ego Robertsona oraz Marcosa Senesiego. Na liście życzeń znajdują się m.in. Savinho, Jan Paul van Hecke oraz Joao Palhinha. Tonali trafił do Newcastle United w 2023 roku z Milanu za blisko 61 milionów euro.

W minionym sezonie pomocnik rozegrał 53 spotkania, w których zdobył trzy bramki i dorzucił siedem asyst. Zainteresowane kluby muszą liczyć się z bardzo wysokim wydatkiem za Tonaliego. Według serwisu Transfermarkt.de, wartość 26-latka wynosi obecnie 80 milionów euro.