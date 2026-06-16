Nowe wieści ws. Neymara. Tego można było się spodziewać

Neymar wciąż nie jest gotowy, żeby zagrać na Mistrzostwach Świata. Według najnowszych informacji piłkarz nawet nie trenuje z resztą zespołu. Co więcej, Raisa Simplicio przekazała, że zawodnik nie wszedł nawet w fazę przejściową rehabilitacji.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar walczy z czasem, ale przegrywa. Nie zagra z Haiti

Reprezentacja Brazylii w pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata 2026 zaliczyła małą wpadkę. Choć była stawiana w roli faworyta w meczu z Maroko, to finalnie zdobyła tylko jeden punkt. Spotkanie zakończyło się remisem (1:1). Carlo Ancelotti nie mógł liczyć na wszystkich powołanych zawodników. Na liście kontuzjowanych wciąż znajduje się Neymar.

Neymar przyjechał na zgrupowanie reprezentacji z urazem. Kibice oraz media byli przekonani, że popularny „Carletto” powoła w jego miejsce innego piłkarza. Tak się jednak nie stało, a 34-latek finalnie poleciał z drużyną do USA.

Jego sytuacja wygląda jednak coraz gorzej. W poniedziałek Neymar przeszedł kolejne badania, ale federacja nie wystosowała oficjalnego komunikatu, tak jak miała to w zwyczaju robić wcześniej. Z informacji, jakie udostępniła Raisa Simplicio, wynika, że gwiazda Santosu nie zagra w najbliższym spotkaniu z Haiti. Dziennikarka sugeruje, że piłkarz nie wrócił jeszcze do treningów z resztą zespołu.

Co więcej, Neymar nie jest nawet w fazie przejściowej rehabilitacji. Może to oznaczać, że przed nim jeszcze długa droga. Niewykluczone, że w ogóle nie pojawi się na boisku podczas Mistrzostw Świata. Ostatni raz w oficjalnym meczu zagrał ponad miesiąc temu 15 maja. Starcie reprezentacji Brazylii z Haiti zaplanowano na (20 czerwca) o godzinie 02:30.