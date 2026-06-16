Francja - Senegal to spotkanie 1. kolejki grupy I Mistrzostw Świata 2026. Didier Deschamps i Pape Thiaw mają desygnować do gry najlepszych zawodników. Oto przewidywane składy na mecz.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Przewidywane składy na mecz Francja – Senegal

Mistrzostwa Świata 2026 nabierają tempa, a przed nami powoli ostatnie spotkania pierwszej serii gier. We wtorek (16 czerwca) rywalizację na mundialu rozpoczną drużyny w grupie I, gdzie zobaczymy Francję, Senegal, Norwegię oraz Irak. Jako pierwsi na boisko wybiegną podopieczni Didiera Deschampsa i Pape Thiawa, którzy zmierzą się na Meadowlands Stadium w East Rutherford.

W składzie reprezentacji Francji możemy spodziewać się największych gwiazd europejskiego futbolu. Od początku w wyjściowej jedenastce ma pojawić się Kylian Mbappe. Za nim w ataku zobaczymy Desire Doue, Michaela Olise i Ousmane Dembele. Środek pola mają zabezpieczać Adrien Rabiot i Aurelien Tchouameni. Z kolei w obronie o czyste konto zadbają Jules Kounde, Lucas Hernadez i jako para stoperów William Saliba z Dayotem Upamecano. Na bramce ma zagrać oczywiście Mike Maignan.

Jeśli chodzi o skład Senegalu, to Pape Thiaw również ma desygnować do gry najlepsze możliwe zestawienie. Oznacza to, że w bramce powinniśmy ujrzeć Edouarda Mendy’ego, a przed nim Kalidou Koulibaly z Moussa Niakhate i Malick Diouf oraz Krepin Diatta na bokach. W środku pola powinni wystąpić Papa Gueye i Lamine Camara. Z kolei w ataku Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Sadio Mane i Nicolas Jackson na szpicy.

Przewidywane składy na mecz Francja – Senegal:

Francja: Maignan – Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez – Tchouameni, Rabiot – Dembele, Olise, Doue – Mbappe

Senegal: Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf – Gueye, Camara – Sarr, Ndiaye, Mane – Jackson

Mecz Francja – Senegal odbędzie się we wtorek (16 czerwca) o godzinie 21:00.