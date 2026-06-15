Finaliści ostatnich MŚ z kompletem punktów na start? Wtorkowy dubel na Mundial

Wtorek 16 czerwca na MŚ 2026 stoi pod znakiem czterech kolejnych starć. Tym razem do analizy wezmę mecze aktualnych wicemistrzów i mistrzów globu. Francja zagra z Senegalem, a Argentyna podejmie Algierię. Jak potoczą się te pojedynki i jakie są moje typy bukmacherskie na dziś? Sprawdź to w poniższym tekście.

UNAR Photo / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Francja vs Senegal

Mecz Francji z Senegalem odbędzie się o godzinie 21:00 naszego czasu, a jego areną będzie Meadowlands Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey. Sędzią głównym tego meczu będzie Irańczyk, Alireza Farghani. Ostatni – i jedyny jak dotąd – bezpośredni mecz tych drużyn miał miejsce przy okazji Mundialu 2002 i zakończył się on zwycięstwem Senegalu 1:0.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Francja: uciec przed deja-vu

Drużyna wicemistrzów świata przyjechała na Mundial w celu odzyskania trofeum. Przed czterema laty w Katarze byli bowiem bardzo blisko obrony tytułu mistrzowskiego, lecz przegrali finałowe starcie z Argentyną po porażce w rzutach karnych. Podopieczni trenera Didiera Deschampsa po Euro 2024, w którym odpadli w półfinale, zanotowali niemal perfekcyjne eliminacje do MŚ, zdobywając 16 z 18 możliwych punktów i potykając się jedynie przy okazji wyjazdowego meczu z Islandią (2:2). Tegoroczne mecze towarzyskie Les Bleus to wygrana 2:1 z Brazylią, zwycięstwo 3:1 Kolumbią, porażka 1:2 z Wybrzeżem Kości Słoniowej i zwycięstwo 3:1 z Irlandią Północną. Porażka z afrykańskim zespołem jest zatem alarmująca, zwłaszcza, jeśli przypomnimy sobie feralny dla Francji mecz otwarcia Mundialu w 2002 roku, kiedy to – grając w roli Mistrza Świata – Francja uległa Senegalowi 0:1, a potem nie wyszła z grupy, nie zdobywając ani jednego punktu. Nie będzie więc niespodzianką, że tym razem Francja postara się nie zlekceważyć rywala, by uniknąć przykrego deja-vu sprzed blisko ćwierćwiecza.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Senegal: udowodnić swoją siłę

Lwy Terangi zagrają na swoim trzecim z rzędu i czwartym w historii Mundialu. Cztery lata temu udało im się wyjść z grupy, lecz ostatecznie zatrzymały się na 1/8 finału po porażce 0:3 z Anglią. Najlepszym wynikiem tej reprezentacji jest natomiast ćwierćfinał z 2002 roku. Teraz drużyna trenera Pape Bouny Thiawa jedzie jako wicemistrz Afryki po odebraniu tytułu przy tzw. zielonym stoliku na skutek zejścia z placu gry w finałowym pojedynku. W zespole – ale i całym narodzie – panuje poczucie ogromnej niesprawiedliwości i dowiedzenia, że to Senegal jest najlepszym zespołem na kontynencie, co postara się udowodnić podczas Mundialu. Próba generalna nie wyszła Senegalczykom zbyt dobrze, ponieważ po porażce 2:3 z USA zremisowała ona 0:0 z Arabią Saudyjską. Teraz stanie do najtrudniejszego meczu grupowego, w którym zagra z zespołem wicemistrzów świata.

Francja Senegal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 czerwca 2026 21:59

Co obstawiam?

Będzie to pojedynek, w którym w roli faworytów wystąpią Trójkolorowi. Francja to należy bowiem do grona najpoważniejszych kandydatów do końcowego zwycięstwa, więc należy od niej wymagać zwycięstw praktycznie z każdym rywalem. Senegal z kolei liczy przede wszystkim na wyjście z grupy, lecz ewentualna zdobycz punktowa z Francją byłaby dla niego pozytywnym zaskoczeniem. Sądzę, że faworyci tego pojedynku zaprezentują się na tyle solidnie, że zdobędą przynajmniej punkt. Bardzo defensywna postawa, jakiej należy spodziewać się po Senegalu powoduje natomiast, że trudno oczekiwać w tym meczu gradu bramek. Moim pierwszym typem na wtorek będzie zatem brak porażki Francji i poniżej 3.5 gola, które w STS możesz zagrać w BetBuilderze po kursie 1.50.

STS 1.50 BetBuilder: Francja nie przegra i poniżej 3,5 gola Zagraj!

Zobacz nasze inne typy na mistrzostwa świata!

Argentyna vs Algieria

Argentyna oraz Algieria zagrają ze sobą o 3:00 naszego czasu na Arrowhead Stadium w Kansas City. Będzie to pierwsze na tych mistrzostwach starcie sędziowane przez polskiego arbitra, Szymona Marciniaka. Jedyny dotychczas mecz omawianych zespołów miał miejsce w 2007 roku i był to pojedynek towarzyski zakończony wynikiem 4:3 dla Argentyny.

Argentyna: dołączyć do Panteonu

Mistrzowie świata do tegorocznego Mundialu podchodzą z jednym zadaniem: obroną tytułu. Jak dotąd tej sztuki udało się dokonać tylko dwóm reprezentacjom: Włochom (1934 i 1938) oraz Brazylii (1958 i 1962). Każdy w kraju marzy więc, by dołączyć do tego zacnego grona i powtórzyć ów wyczyn. Albicelestes mają podstawy, by mieć aż tak wysokie oczekiwania, ponieważ od zdobytego przed czterema laty mistrzostwa wygrali Copa America – po raz drugi z rzędu – a w kampanii eliminacyjnej zajęli pierwsze miejsce, deklasując resztę stawki. Drużyna trenera Lionela Scaloniego deklaruje swoją gotowość do walki o obronę tytułu, na co dowodem są jej mecze towarzyskie: 2:1 z Mauretanią, 5:0 z Zambią, 2:0 z Hondurasem i 3:0 z Islandią. Celem na fazę grupową jest więc komplet dziewięciu punktów. A potem? Droga po kolejny puchar.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Algieria: dziś nic nie muszą

Reprezentacja Algierii wraca na Mistrzostwa Świata po dwóch nieobecnościach z kolei. W 2014 roku Lisy Pustyni zanotowały swój najlepszy wynik w historii, odpadając w 1/8 finału, lecz od tej pory nie było im dane pokazać się na najważniejszej imprezie. Oczekiwania wobec tegorocznego Mundialu w kontekście tej drużyny nie są duże, wszak ma ona docelowo powalczyć o awans do 1/16 finału z drużyną Austrii. Wcześniej jednak przyjdzie jej zagrać najtrudniejsze starcie w pierwszej fazie. W tegorocznym Pucharze Narodów Afryki Algieria delikatnie rozczarowała, odpadając w ćwierćfinale, lecz ma za sobą serię udanych meczów towarzyskich: 7:0 z Gwatemalą, 0:0 z Urugwajem, 1:0 z Holandią i 4:0 z Boliwią. Dziś może więc sprawić niespodziankę, lecz jeżeli przegra, nikt nie będzie z tego powodu przesadnie rozczarowany.

Argentyna Algieria Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 czerwca 2026 22:05

Co obstawiam?

Tutaj w roli wyraźnych faworytów wystąpią Albicelestes. Nie jest to żadne zaskoczenie, ponieważ Argentyńczycy najmocniej ze wszystkich zespołów deklarują walkę o mistrzostwo świata, dlatego muszą udowodnić swoją wartość i wygrać wszystkie rozgrywane mecze. Algieria z kolei nic dziś nie musi, wszak jest zespołem, który w porównaniu do mistrzów świata ma spore braki jakościowe. Sądzę, że ekipa trenera Scaloniego stanie na wysokości zadania i wygra ten mecz bez większych fajerwerków. Moim typem zamykającym dzisiejszy kupon będzie więc wygrana Argentyny oraz under 4,5 gola. W STS taki zakład skomponujesz w BetBuilderze, w którym kurs to 1.58.

STS 1.58 BetBuilder: Argentyna wygra i poniżej 4,5 gola Zagraj!

Mój kupon na wtorek 16 czerwca

Promocja w STS

Specjalnie na mecz Argentyny z Algierią STS przygotował promocję dla nowych graczy. Aby z niej skorzystać, zarejestruj się z kodem GOALPROMO, zrób depozyt na minimum 50 PLN i zagraj kupon z typem na zwycięstwo Argentyny. Jeżeli trafisz, otrzymasz 333 PLN bonusu!