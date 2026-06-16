Mecz Hurkacza dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Hurkacz? (16.06.2026)

Mecz Hurkacza dzisiaj na żywo. Sprawdź, kiedy gra Hubert Hurkacz z Andriejem Rublowem w Halle oraz gdzie oglądać transmisję TV i online.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Kiedy gra Hurkacz?

Najbliższy mecz Huberta Hurkacza zostanie rozegrany we wtorek 16 czerwca 2026 roku. Polak zmierzy się z Andriejem Rublowem w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 w Halle. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 13:00.

Hurkacz wraca do turnieju, w którym odnosił duże sukcesy. Polak triumfował w Halle w 2022 roku, a podczas ostatniego występu dotarł do finału. Korty trawiaste należą do jego ulubionych nawierzchni, dlatego liczy na przełamanie po nieudanym początku sezonu na trawie.

Andriej Rublow również ma bardzo dobre wspomnienia związane z niemieckim turniejem. Rosjanin dwukrotnie występował tutaj w finale i ponownie zamierza powalczyć o cenne punkty rankingowe. Dotychczasowy bilans bezpośrednich spotkań przemawia jednak na korzyść Hurkacza, który prowadzi 4:2.

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Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Mecz Hubert Hurkacz – Andriej Rublow można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja telewizyjna z meczu Hurkacz – Rublow będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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