Mecz Fręch dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Fręch? (16.06.2026)

Mecz Fręch dzisiaj na żywo. Sprawdź, kiedy gra Magdalena Fręch z Evą Lys oraz gdzie oglądać transmisję TV i online.

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Magdalena Fręch

Kiedy gra Magdalena Fręch?

Najbliższy mecz Magdaleny Fręch zostanie rozegrany we wtorek 16 czerwca 2026 roku. Polka zmierzy się z Evą Lys w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w Berlinie. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 11:00.

Fręch wróciła do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana po porażce w eliminacjach. Polka wciąż szuka stabilizacji po finale w Meridzie i będzie chciała wykorzystać drugą szansę na trawiastych kortach w Berlinie.

Eva Lys wystąpi przed własną publicznością, ale w ostatnich miesiącach miała sporo problemów zdrowotnych i nie potrafiła złapać regularności. Dla Fręch to dobra okazja, by rozpocząć turniej od zwycięstwa i przełamać słabszą serię.

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Mecz Fręch dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Mecz Magdalena Fręch – Eva Lys można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Mecz Fręch dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja telewizyjna z meczu Fręch – Lys będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2.

Mecz Fręch dzisiaj: transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie CANAL+ Online. Alternatywnie transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.