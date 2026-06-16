Mecz Fręch dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Fręch? (16.06.2026)

Kiedy gra Magdalena Fręch?
Najbliższy mecz Magdaleny Fręch zostanie rozegrany we wtorek 16 czerwca 2026 roku. Polka zmierzy się z Evą Lys w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w Berlinie. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 11:00.
Fręch wróciła do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana po porażce w eliminacjach. Polka wciąż szuka stabilizacji po finale w Meridzie i będzie chciała wykorzystać drugą szansę na trawiastych kortach w Berlinie.
Eva Lys wystąpi przed własną publicznością, ale w ostatnich miesiącach miała sporo problemów zdrowotnych i nie potrafiła złapać regularności. Dla Fręch to dobra okazja, by rozpocząć turniej od zwycięstwa i przełamać słabszą serię.
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Mecz Fręch dzisiaj: transmisja na żywo za darmo
Mecz Magdalena Fręch – Eva Lys można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:
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Mecz Fręch dzisiaj: transmisja w TV
Transmisja telewizyjna z meczu Fręch – Lys będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2.
Mecz Fręch dzisiaj: transmisja online
Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie CANAL+ Online. Alternatywnie transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
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