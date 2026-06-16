Kozłowski może trafić do Serie A! Ten klub go chce

08:11, 16. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Gianluca Di Marzio

Kacper Kozłowski w przyszłym sezonie może grać na poziomie Serie A. Jak podaje Gianluca Di Marzio, polskim piłkarzem interesuje się Venezia. Dyrektor sportowy klubu bardzo chce go u siebie.

Kacper Kozłowski
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Venezia liczy na transfer Kacpra Kozłowskiego

Kacper Kozłowski w styczniu 2022 roku opuścił Pogoń Szczecin i rozpoczął karierę poza Ekstraklasą. Brighton & Hove Albion płaciło za niego aż 11 milionów euro. W Premier League mu nie wyszło, przez co szybko został wypożyczony do filialnego klubu Mew w Belgii, czyli Union SG. Z kolei w latach 2022-2024 był wypożyczony holenderskiej ekstraklasy, gdzie bronił barw Vitesse.

Ostatecznie latem 2024 roku Bighton zdecydowało się go sprzedać. Reprezentant Polski przeniósł się do Gaziantepu FK za jedyne 200 tysięcy euro. W Turcji odbudował karierę, a dobrymi występami zapracował także na powrót do kadry. Po dwóch udanych sezonach znalazł się w kręgu zainteresowań zespołu jednej z pięciu topowych lig w Europie.

Z informacji Gianluki Di Marzio wynika, że Kozłowski jest na liście życzeń beniaminka Serie A. O transferze 22-letniego piłkarza myśli Venezia. Wielkim fanem zawodnika jest dyrektor sportowy klubu – Filippo Antonelli. Dziennikarz nie ujawnił kwoty transferu. Z racji wygasającego w przyszłym roku kontraktu można się domyślać, że nie będzie ona wygórowana.

Kozłowski w minionym sezonie wystąpił w 31 ligowych meczach, w których strzelił 6 bramek i zanotował 3 asysty. Łącznie w barwach Gaziantepu ma na swoim koncie 63 spotkania, 10 goli i 11 asyst. Transfermarkt wycenia go na 6 milionów euro.

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