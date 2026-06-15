Real Madryt rozpoczął poszukiwania następcy Thibauta Courtoisa. Jak się okazuje, wyłonił się już główny faworyt do transferu. A jest nim Bart Verbruggen z Brighton & Hove Albion - przekazuje Miguel Serrano.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Bart Verbruggen zastąpi Thibauta Courtoisa w Realu Madryt?

Real Madryt z futryną wchodzi w letnie okienko transferowe. W poniedziałek klub ogłosił przyjście Marca Cucurelli. Tymczasem Miguel Serrano zdradził, że Królewscy rozglądają się za następcą Thibauta Courtiosa i wyłonił się już główny faworyt do tego miana. W kręgu zainteresowań hiszpańskiego klubu znajduje się Bart Verbruggen, który na co dzień broni barw Brighton & Hove Albion.

Na ten moment Real Madryt jedynie obserwuje reprezentanta Holandii. Królewscy mają zamiar jeszcze trochę potrzymać Thibauta Courtiosa, więc potencjalny transfer może rozjechać się w czasie. Golkiper Mew jest wysoko ceniony na Estadio Santiago Bernabeu. Władze Los Blancos z pewnością wciąż będą blisko przyglądać się 23-latkowi.

Thibaut Courtois ma już na karku 34 lata. Wiek zaczyna doskwierać bramkarzowi Real Madryt, ponieważ coraz częściej musi pauzować z powodu różnych kontuzji. Nic więc dziwnego, że Florentino Perez i spółka myślą o następcy Belga. Wybór Barta Verbruggena także nie powinien dziwić. Holender jest bowiem czołowym golkiperem w Premier League.

Bart Verbruggen w poprzednim sezonie rozegrał 38 spotkań między słupkami Brighton & Hove Albion. Holenderski bramkarz zdołał 10-krotnie zachować czyste konto.