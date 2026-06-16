Korona Kielce chce pomocnika Legii Warszawa! To będzie wielki transfer

07:54, 16. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Weszło.com

Korona Kielce wyraziła zainteresowanie Kacprem Urbańskim z Legii Warszawa - donosi Weszło.com. Transfer 21-letniego pomocnika może zamknąć się na poziomie miliona euro.

Jacek Zieliński
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Kacper Urbański na celowniku Korony Kielce

Korona Kielce rozpoczęła porządkowanie kadry przed kolejnym sezonem. Klub już rozstał się z Władimirem Nikołowem oraz Wiktorem Popowem. Władze Żółto-Czerwonych pracują nad wzmocnieniami składu. Od dłuższego czasu na liście życzeń znajduje się Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia. Jednak piłkarz spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy jest bliżej przenosin do Widzewa Łódź. Klub ma także monitorować sytuację Jakuba Adkonisa z Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Ciekawych informacji dostarczył Szymon Janczyk z Weszło.com. Według jego ustaleń Korona skierowała swoją uwagę na Kacpra Urbańskiego z Legii Warszawa. 21-letni pomocnik był uznawany za jeden z większych talentów młodego pokolenia. Zawodnik, który dołączył do stołecznego klubu na początku września z Bologni, nie zdołał na stałe wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie.

W minionym sezonie Urbański rozegrał łącznie 28 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Warto wspomnieć, iż w kampanii 2024/2025 występował w Lidze Mistrzów, a w Serie A uzbierał łącznie 39 występów. We wrześniu 2024 roku wpisał się także na listę strzelców we włoskiej elicie.

Kontrakt pomocnika z Legią obowiązuje do czerwca 2028 roku. Według nieoficjalnych informacji warszawski klub mógłby oczekiwać za zawodnika około miliona euro. Piłkarze Korony przygotowania do nowego sezonu rozpoczną już 24 czerwca, a na obóz wyjadą do Buska-Zdroju. W pierwszej kolejce Ekstraklasy zespół Jacka Zielińskiego zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok.

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