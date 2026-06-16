Kiedy gra Portugalia? Grupa i mecze Portugalii na mundialu 2026

08:20, 16. czerwca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Portugalia rozpocznie mistrzostwa świata od meczu z DR Konga. W fazie grupowej drużyna Roberto Martineza zmierzy się także z Uzbekistanem i Kolumbią.

Cristiano Ronaldo
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fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Grupa Portugalii na mundialu 2026

Portugalia trafiła do grupy K mistrzostw świata 2026. Jej rywalami będą DR Konga, Uzbekistan oraz Kolumbia.

Drużyna Roberto Martineza przystępuje do turnieju jako jedna z najwyżej notowanych reprezentacji w tej grupie. Najpoważniejszym rywalem w walce o pierwsze miejsce może być Kolumbia, która zajmuje 13. miejsce w rankingu FIFA i ma w kadrze między innymi Luisa Diaza oraz Jamesa Rodrigueza.

DR Konga wraca na mundial po raz pierwszy od 1974 roku, gdy występowała jeszcze jako Zair. Uzbekistan zagra natomiast w mistrzostwach świata po raz pierwszy.

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Terminarz meczów Portugalii

Portugalia rozegra dwa pierwsze mecze grupowe w Houston. Ostatnie spotkanie, przeciwko Kolumbii, odbędzie się w Miami Gardens.

  • 28 czerwca, godz. 01:30: Kolumbia – Portugalia, Miami Gardens
  • 17 czerwca, godz. 19:00: Portugalia – DR Konga, Houston
  • 23 czerwca, godz. 19:00: Portugalia – Uzbekistan, Houston

Portugalia z Ronaldo na mundialu

Dla Cristiano Ronaldo będzie to szósty mundial w karierze. Według danych ze źródła napastnik ma na koncie 143 gole w reprezentacji i 226 występów.

Portugalczycy wygrali swoją grupę eliminacyjną UEFA. Ich bilans to cztery zwycięstwa, jeden remis i jedna porażka w sześciu meczach. Zdobyli 20 bramek i stracili siedem.

Sports Mole przewiduje, że Portugalia może dojść do ćwierćfinału. Duże znaczenie będzie miało miejsce w grupie, bo pierwsza pozycja może dać korzystniejszą ścieżkę w fazie pucharowej.

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